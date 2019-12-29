عمار النعيمي يطلع على منصة «كوادر» للباحثين عن عمل

المصدر: عجمان - وام

اطلع سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي على منصة «كوادر» للباحثين عن عمل، والتي أطلقتها دائرة الموارد البشرية لحكومة عجمان، بهدف رفد الجهات الحكومية والقطاع الخاص بأفضل الكفاءات واستقطاب الكوادر الطموحة.

وتعتبر هذه المنصة ترجمة عملية لتوجيهات القيادة الرشيدة وهدفاً استراتيجياً للدولة وبوصلة لكل باحث عن عمل وإيماناً بأهمية استقطاب الكفاءات البشرية القادرة على المساهمة بفعالية في دفع مسيرة الريادة والتميز في العمل الحكومي في الإمارة، وانسجاماً مع رؤية عجمان2021 في تنمية رأس المال البشري.

واستمع سموه إلى عرض تعريفي من راشد عبدالرحمن بن جبران السويدي مدير عام دائرة الموارد البشرية عن منصة «كوادر» وآلية العمل والخدمات، التي ستقدمها المنصة للباحثين عن عمل.

وأوضح السويدي أن المنصة ستسهم في رفد الجهات الحكومية والقطاع الخاص بأفضل الكفاءات واستقطاب الكوادر الطموحة والخبرات وتعزيز مشاركتهم، من خلال إيجاد الفرص التي تنسجم مع مؤهلاتهم العلمية وخبراتهم المهنية، وتتيح لهم بناء مستقبلهم المهني، كما تتيح لهم خيارات متعددة لجذب الكفاءات بالمستوى، الذي يعزز من قدراتها التشغيلية وتوفر بيانات ومعلومات إحصائية تدعم عمليات التخطيط وصنع القرار.

وأكد ضرورة تكامل الجهود في القطاعين الحكومي والخاص وتوحيد الجهود بين جميع القطاعات لاستثمار الكفاءات الوطنية وتطوير رأس المال البشري والنهوض بدورها وتحقيق التنمية المستدامة.

وأشاد السويدي بجهود القائمين على منصة «كوادر»، وتبنيهم الوسائل التقنية الحديثة للحصول على أفضل مستويات الأداء لخدمة الباحثين عن عمل وتقديم التسهيلات لهم.

كما أشاد بكل الجهات الحكومية في الإمارة لتوحيد الجهود لتفعيل المنصة ودعم التوطين واستقطاب الكوادر، وتوفير الفرص المتكافئة للخريجين وأصحاب المؤهلات.

ودعت دائرة الموارد البشرية الباحثين عن عمل إلى زيارة المنصة عبر الموقع الإلكتروني «www.ajmanhrd.gov.ae/kawader» والتسجيل فيه بتحميل سيرهم الذاتية أو إنشائها وفقاً للبيانات المطلوبة، كما دعت الجهات الحكومية والخاصة الراغبة في الاطلاع على بيانات الباحثين عن عمل إلى التنسيق مع دائرة الموارد البشرية بحكومة عجمان.