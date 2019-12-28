تسوية أكثر من 177 ألف مخالفة في برنامج تسوية المخالفات المرورية في دبي

المصدر: البيان الإلكتروني

كشفت الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي عن تسوية 177 ألفا و107 مخالفة عبر برنامج تسوية المخالفات المرورية.

جاء ذلك خلال جولة تفقدية قام بها اللواء عبدالله علي الغيثي، مساعد القائد العام لشرطة دبي لشؤون العمليات بالوكالة، إلى الإدارة ، وذلك ضمن برنامج التفتيش السنوي على الإدارات العامة ومراكز الشرطة، حيث كان في استقباله العميد سيف مهير المزروعي مدير الإدارة العامة للمرور، ونائبه العقيد جمعة سويدان، والعقيد الدكتور صالح الحمراني، نائب مدير الإدارة العامة للتميز والريادة، والعقيد خالد بن سليمان، مدير إدارة الرقابة والتفتيش وعدد من الضباط. .

كما اطلع على المبادرات المرورية المنفذة خلال العام الجاري، ومنها مبادرة الترحيل المباشر، ومشروع ربط عدد 3835 كاميرا بغرفة العمليات، ونظام مراقبة سلوك السائقين، ومشروع نظام إدارة الرادارات، ونظام ضبط عبور المشاة الذي يعمل بالطاقة الشمسية، وغيرها من المبادرات.

وقدم النقيب فيصل عبدالله البنا مدير إدارة الحملات والتوعية المرورية بالوكالة مبادرات ونتائج العمل، حيث وقعت الإدارة مذكرات تفاهم واتفاقيات لدعم الحملات التوعوية التي تقوم بها الإدارة لتوعية الجمهور ورفع مستوى الثقافة المرورية لدى أكبر عدد ممكن من المستفيدين وصولا إلى مؤشر صفر وفيات، مشيراً إلى أن الإدارة نفذت 7 مواد فلمية للتوعية المرورية لمختلف فئات المجتمع من أطفال وشباب وكبار المواطنين.

واستمع اللواء الغيثي لشرح من المقدم حمد خلفان الخالدي مدير إدارة دوريات ديرة، حول نتائج العمليات، إذ أسفرت حملة الدراجات النارية في العام الجاري عن ضبط 1919 دراجة نارية، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي الذي أسفر عن ضبط 1731 دراجة نارية مخالفة للقانون.

كما استمع إلى شرح من المقدم خبير مهندس عبدالله بن غالب حول المبادرات والشراكات، ومن ذلك مبادرة مسرعات المستقبل الحكومية الرامية إلى تقليل 25% من وفيات الحوادث المرورية على مستوى الدولة، والتعاون مع هيئة الطرق والمواصلات ودبي الذكية ووزارة تطوير البنية التحتية لدراسة المواقع التي تكثر فيها الحوادث، ضمن منظومة العمل الحكومي وصناعة المستقبل.

وقدم العقيد عصام عبد المنان العور مدير إدارة المعهد المروري، شرحاً حول تدريب حراس الأمن، إذ استفاد من تلك الدورات 740 حارسا أمنا، بواقع 31 دورة تدريبية خلال العام الجاري، إذ تقوم القيادة العامة لشرطة دبي بتأهيل حراس أمن للمناطق السكنية والسياحية والمراكز التجارية لينتقلوا لبلاغات الحوادث البسيطة والتي بلغت 453 بلاغا خلال العام الجاري.

كما استمع اللواء الغيثي على إحصائيات مبادرة النقاط البيضاء من المقدم صلاح عبدالله الحمادي مدير إدارة متابعة المخالفات، حيث استفاد من المبادرة أكثر من 87 ألف سائق ملتزم، وجاء في المرتبة الأولى كأكثر الفئات التزاماً، الفئة العمرية فوق الـ 41 عاما بواقع 49848 مستفيدا، وفي المرتبة الثانية الفئة العمرية التي تتراوح بين 31 و 40 عاماً بإجمالي 32724 مستفيدا، ثم الفئة العمرية التي تتراوح بين 25 و 30 عاما بواقع 4761 مستفيدا، وأخيراً الفئة العمرية التي تتراوح بين 20 و 24 عاما بواقع 229 مستفيدا، وشدد اللواء الغيثي على أهمية التركيز على فئة الشباب وعمل حملات توعوية لهم بهدف زيادة عدد المستفيدين لهذه الفئة.

كما وقدم المقدم عبدالله عتيق كاش مدير إدارة الفعاليات والمواكب شرحاً لثلاثة مبادرات وهي إشراك العنصر النسائي في تنظيم الفعاليات، والمساهمة في تشكيل فرق إدارة الحركة المرورية في القرية العالمية، وتقليل الهدر في الموارد من خلال تصنيف فعاليات المركز التجاري حسب الأهمية.

وأثنى اللواء عبدالله علي الغيثي على الجهود المتميزة للضباط وأفراد الإدارة العامة للمرور أثناء سقوط الأمطار، والتي تسببت في حالة من عرقلة للحركة المرورية، مؤكداً على دورهم المهم في تأمين الطرقات من أي حوادث مرورية قد تتسبب فيها الأحوال السيئة للطقس.

وكرم اللواء الغيثي الشركاء والمتعاونين مع مبادرة "كلنا شرطة" وفريقي "القرية العالمية" و"المركز التجاري العالمي".