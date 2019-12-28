طرق دبي تفتتح مشروع تطوير تقاطع شارعي القدرة ولهباب

المصدر: البيان الإلكتروني

افتتحت هيئة الطرق والمواصلات اليوم السبت 28 ديسمبر مشروع تطوير تقاطع شارع القدرة مع شارع لهباب، من تقاطع منفصل إلى تقاطع مجسر يوفر حركة مرورية حرة في جميع الاتجاهات، ليسهم في تعزيز انسيابية الحركة المرورية على شارعي القدرة ولهباب، ويُعد الأخير محوراً استراتيجياً ضمن المخطط الهيكلي لشبكة الطرق التي تنفذها الهيئة، باعتباره طريقاً بديلاً للسائقين الراغبين في التوجه إلى شارع إكسبو ومنطقة جبل على الصناعية والمناطق المجاورة لها وكذلك المتجهين للعاصمة أبوظبي والعكس دون الحاجة إلى الدخول في وسط المدينة، إضافة إلى جسر منفصل للدراجات الهوائية يعبر شارع لهباب.

وقال مطر الطاير المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات: شمل المشروع تنفيذ جسرين لطريق التجميع بجانب الجسرين القائمين، وتنفيذ الوصلات التي تخدم الحركة المرورية المتجه يميناً وشمالاً والدوران للخلف، وتوسعة الطرق المرتبطة بالتقاطع، كما شمل المشروع تنفيذ جسر للدراجات الهوائية أعلى التقاطع، إلى جانب أعمال الإنارة، وتصريف مياه الأمطار وتحويل وحماية الخدمات الموجودة أو المسارات المحجوزة لها، مشيراً إلى أن التقاطع الجديد يوفر حركات مرورية حره في جميع الاتجاهات بسعة 4400 مركبة في الساعة، كما يقلل زمن الرحلة للمتجهين من شارع لهباب شرقاً إلى شارع القدرة شمالاً بمقدار 8 دقائق، ويقلل زمن الرحلة من شارع لهباب غرباً الى شارع القدرة شمالاً بمقدار 4 دقائق.

وأوضح المدير العام ورئيس مجلس المديرين، أن مشروع توسعة وتطوير شارع القدرة يعد أحد المشاريع الاستراتيجية، بهدف توفير محور رئيس يبدأ من منطقة جميرا مروراً بشارع أم سقيم الذي جرى تطويره بإنشاء جسرين بسعة ثلاثة مسارات في كل اتجاه، الأول جسر فوق الطريق الموازي الشرقي (شارع الأصايل)، والثاني فوق الطريق الموازي الغربي (شارع الخيل الأول)، وتستمر الحركة انسيابية في التقاطع المجسّر على شارع الخيل ثم تقاطع المرابع العربية على شارع الشيخ محمد بن زايد، ومنه الى شارع القدرة حيث تستمر الحركة انسيابية فوق جسر القدرة على شارع الإمارات، وصولاً إلى منطقة سيح السلم، مشيراً إلى أن الهيئة طورت شارع القدرة على عدة مراحل، حيث افتتحت في المرحلة الأولى توسعة الشارع من مسار واحد في كل اتجاه إلى ثلاثة مسارات في كل اتجاه بطول 12 كيلومترا ، بدءاً من تقاطع شارع لهباب وشارع القدرة حتى دوار باب الشمس شاملة الجسر الجديد، وفي مرحلة لاحقة توسعة جسرين بسعة ثلاثة مسارات في كل اتجاه وتنفيذ معبر للمركبات والجمال على شارع القدرة، كما أنجز مسار للدراجات الهوائية على شارع القدرة بطول 18 كيلومترا، واشتمل على استراحة للدراجات الهوائية تضم مرافق عامة ومحلات لتأجير الدراجات الهوائية والأدوات والملابس المتعلقة بهذه الرياضة وعيادة طبية متكاملة التجهيز، وبوابة مضمار دبي للدراجات الهوائية واستراحة للدراجات الهوائية، و10 مظلات ومواقف للدراجات الهوائية.

تجدر الإشارة إلى أن هيئة الطرق والمواصلات نفذت 10 مشاريع لتطوير محور شارعي لهباب وإكسبو الذي يبدأ من الدوار أمام مخفر شرطة لهباب إلى تقاطعه مع شارع الشيخ زايد بطول 55 كيلومتراً، حيث جرت توسعة الشارع من مسارين في كل اتجاه إلى أربعة مسارات في كل اتجاه، كما جرى تنفيذ تقاطع مجسر يتألف من 24 جسراً، عند تقاطع هذا المحور مع شارع الشيخ زايد: (التقاطع الثامن على شارع الشيخ زايد).