شرطة دبي تناقش مؤشرات مكتب التطوير المؤسسي للتميز والريادة

المصدر: دبي - البيان

دعا اللواء الدكتور عبد القدوس عبد الرزاق العبيدلي، مساعد القائد العام لشؤون قطاع التميز والريادة في شرطة دبي، مديري الإدارات العامة في القطاع، إلى مواكبة توجهات الحكومة.

في النزول الميداني للقادة، والتواصل المباشر مع الموظفين، وفتح المكاتب للتواصل المباشر معهم بغية الوقوف على احتياجاتهم ورفع مستوى رضاهم الوظيفي.

جاء ذلك خلال ترؤس اللواء العبيدلي اجتماع مرتب مكتب التطوير المؤسسي في قطاع التميز والريادة، بحضور العميد الشيخ محمد عبد الله المعلا، مدير الإدارة العامة للتميز والريادة، ونائبه العقيد الدكتور صالح راشد الحمراني.

والمقدم الدكتور عبد الرحمن المعيني، مدير مكتب التطوير المؤسسي بقطاع التميز والريادة، وذلك بهدف مناقشة مؤشرات الإنجاز لمكتب التطوير المؤسسي الخاص بقطاع التميز والريادة.

وحث اللواء العبيدلي الموظفين على مواصلة جهودهم في رفع مؤشرات إنجازات مكتب التطوير المؤسسي، موجهاً باستحداث برنامج «نجم التميز» لتسويق تجارب الموظفين المبدعين تشجيعاً لهم، وللمساهمة في نشر ثقافة الإبداع على مستوى القوة.

واستعرض المقدم المعيني خلال الاجتماع، مؤشرات إنجازات المكتب خلال الربع الثالث من العام الحالي، وآليات العمل في العمليات التي ينفذها المكتب، ونسب إنجاز المشاريع، مشيرا إلى نتائج بعضها مثل مشروع «التدخل المبكر» للفصل في شكاوى العمال الذي نفذته الإدارة العامة لحقوق الإنسان بنسبة 100%.

موضحاً أن مشروع «صفر متعامل» الذي تنفذه الإدارة العامة للتميز والريادة نجح في تحويل 90% من خدمات مراكز الشرطة المقدمة للعملاء إلى خدمات إلكترونية.