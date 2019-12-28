«خليفة الطبية» في عجمان تستقبل 250 ألف مريض 2019

المصدر: عجمان - أسامة أحمد

استقبلت مدينة الشيخ خليفة الطبية في عجمان 250 ألف مريض خلال عام 2019، وتضم المدينة الطبية كلاً من مستشفى الشيخ خليفة العام في عجمان، ومستشفى النساء والأطفال.

ومستشفى الشيخ خليفة في مصفوت، ومركز راشد للسكري.

ونجحت المدينة في التوسع في الخدمات الطبية، وتزويد المستشفيات بأحدث الأجهزة والمعدات الطبية، كما تم خلال العام الحالي إدخال 50 ألف مريض للأقسام الداخلية للمدينة الطبية لأخذ العلاج اللازم والعناية الطبية الشاملة.

كفاءة

وقال الدكتور ايريك واسبيرغ، المدير التنفيذي لمدينة الشيخ خليفة الطبية في عجمان لـ(البيان): تقوم المدينة بتنظيم المؤتمرات العلمية وحلقات العمل في مختلف المجالات الطبية، بهدف رفع مستوى المعرفة والمهارات والكفاءة لدى الأطباء المتخصصين والعاملين الصحيين في الدولة عبر مشاركة تجارب المدينة في التخصصات الطبية وعرض أحدث ما توصلت إليه المستجدات الطبية.

وتابع: كما تشارك المدينة الطبية في المؤتمرات الخارجية وذلك عملاً بالأهداف التي حددها المكتب الطبي في وزارة شؤون الرئاسة لتنفيذها، والتي تهدف إلى التركيز على التدريب ونقل المعرفة بمخرجات واضحة المعالم بهدف تعزيز دور الكادر الفني والطبي من مواطني الدولة في تقديم الرعاية الصحية المتميزة لكافة المواطنين والمقيمين في الدولة.

إنجازات

وذكر المدير التنفيذي لمدينة الشيخ خليفة الطبية في عجمان أن العام الحالي شهد إنجازات عديدة أبرزها تشغيل مستشفى مصفوت ويعمل بكامل طاقته على مدار 24 ساعة، وإعادة اعتماد شهادةJCI لمركز راشد للسكري، كما أجرى مستشفى النساء والأطفال عملية ولادة ناجحة لأربعة توأم، كما تم افتتاح قسم الطوارئ الجديد بمستشفى خليفة العام، وافتتاح مركز لائق لفحص العاملة في إمارة عجمان.

وأشار إلى إعادة تأهيل المخازن الرئيسية في مستشفى الشيخ خليفة العام بعجمان، بحيث يكون مؤهلاً للتخزين الآمن للأدوية والمستلزمات الطبية، وإنشاء قسم للحالات الحادة (HDU) مع غرف عزل جديدة.

وإعادة تأهيل الصيدلة الفرعية، وتركيب وتشغيل وحدة تبريد رئيسي جديدة في مستشفى الشيخ خليفة في مصفوت، إلى جانب تركيب وتشغيل جهاز التصوير بالرنين المغناطيسي في مستشفى الشيخ خليفة العام.

ولفت إلى أنه تم تركيب وتشغيل جهاز تصوير طبقي في مدينة الشيخ خليفة في عجمان ومستشفى الشيخ خليفة - مصفوت، وتركيب وتشغيل جهاز تفتيت للحصى في مستشفى الشيخ خليفة العام، وتشغيل جهاز الموجات فوق الصوتية التشخيصية الجديدة في مستشفى الشيخ خليفة للنساء والأطفال.

تخصصات جديدة

وأفاد الدكتور ايريك واسبيرغ بأن العام الحالي شهد إضافة تخصصات طبية جديدة للأطفال وشملت كلاً من جراحة الأطفال، والغدد الصماء، وطب الأعصاب، والتخدير وأمراض الجهاز الهضمي، وتم البدء بتوفير خدمات التصوير الصوتي للقلب للأطفال وإجراء أول تنظير معدة للأطفال والبدء بتقديم خدمات علاج اختناقات الولادة بالتبريد.

ولفت إلى أن مجال طب الطوارئ خلال 2019 شهد تشغيل قسم الطوارئ في مستشفى الشيخ خليفة العام بعد تحديثه بالكامل.

وتعيين فريق من تخصصات جراحة العظام وأخصائي تجميل يعملان سوياً لرعاية مرضى الإصابات المتعددة، ووضع برامج تدريب وتعليم وتوجيه للموظفين المبتدئين لمساعدتهم في الحصول على مؤهل دراسات عليا في طب الطوارئ.

وأشار إلى أنه تم في مجال طب النساء والولادة، إجراء أول تطويق للرحم والتعامل مع العديد من حالات الحمل خارج الرحم بالمنظار وإجراء أول عملية استئصال رحم بالمنظار، مع إعادة البناء في مجال خدمات التشخيص الطبي.

فقد تم تثبيت وتشغيل جهاز التصوير بالرنين المغناطيسي بشكل كامل وافتتاح خدمة التنظير الفلوري لدراسات الباريوم والتدخلات غير الوعائية بعد تثبيت وتشغيل الأجهزة الجديدة التي تم شراؤها لهذا الغرض.

وذكر انه تم خلال العام الحالي افتتاح قسم للحالات الحادة (HDU) الجديد، وتوفير كادر من الأطباء ذوي الكفاءة في أمراض القلب والأوعية الدموية لتوفير رعاية عالية الجودة.

وتطرق إلى إنشاء برنامج جراحة السمنة بالتعاون مع مركز راشد للسكري، حيث تم إجراء جراحة ناجحة لـعدد 12 مريضاً.

كما تم إنشاء خدمة لإدخال قسطرة غسيل الكلى البريتوني بالتعاون مع قسم أمراض الكلى والبدء في إجراء العمليات الجراحية للأطفال أسبوعياً، كما تم افتتاح عيادة الغدد الصماء للأطفال والبدء بتوفير مضخات الأنسولين وأجهزة استشعار نسبة الجلوكوز في الدم للمرضى الأطفال وتوفير خدمة حقن العين لمرضى السكري.