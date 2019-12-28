إطلاق المرحلة الثالثة من مبادرة «بلادنا أمانة»

المصدر: أبوظبي-وام

أطلق مجلس مكافحة المخدرات بالدولة اعتباراً من امس المرحلة الثالثة من مبادرة «بلادنا أمانة» الخاصة بتشجيع المتعاطين على الإقلاع عن المخدرات وتفعيل دور المجتمع في التعاون مع المتعاطين وتمتد أسبوعاً بالتعاون مع الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف التي خصصت خطبة الجمعة لهذا الغرض وذلك تحت عنوان «النفس أمانة..

والمخدرات مهلكة» فيما كانت خطبة الجمعة الماضية بعنوان «البيوت سكن وطمأنينة» لتعزيز التوعية بمخاطر هذه الآفة.

وأكد معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي رئيس مجلس مكافحة المخدرات في الدولة أن حملات التوعية مستمرة بالتعاون مع الأطراف المعنية كافة وصولاً إلى مجتمع آمن وخال من آفة المخدرات .

وقال إن جهود الجهات المعنية مستمرة في محاربة خطر انتشار المخدرات لتحقيق رؤية حكومتنا الرشيدة لترسيخ مكانتها ضمن أفضل دول العالم تصدياً لمشكلة المخدرات و تعزيز استراتيجيتها وجهودها في مجال مكافحتها.

شراكة

وأضاف: «نعمل في مجلس مكافحة المخدرات بالدولة مع الشركاء بصورة تكاملية وننفذ عدداً من المبادرات الوقائية والتوعوية خاصة لدى النش.

ونركز جهودنا في المرحلة الثالثة من مبادرة» بلادنا أمانة «على إيصال الرسائل التوعوية الهامة إلى جميع المستهدفين وبشتى الوسائل المتاحة من خلال بث الرسائل عبر جميع الأجهزة الإعلامية ومنصات التواصل الاجتماعي إلى جانب المشاركة الفاعلة مع الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف ومخاطبة الجمهور الكريم من خلال خطبة الجمعة..

مؤكداً وجود خطة إعلامية تتناسب مع أهمية مثل هذه المبادرات الوطنية الهادفة.

جهودوقال:» سنركز جهودنا على توعية الأسرة ودور البيت وأولياء الأمور لتنمية السلوكيات الإيجابية لأبنائهم وتعزيز الوازع الديني والأخلاقي والمجتمعي ضد الممارسات السلبية.. وتشكل الأسرة الملاذ الآمن للأبناء وتعتبر خط الدفاع الأول والحصن المتين ضد الإدمان والوقوع في شرك وأوهام المخدرات..

مشيراً إلى دور هام للمجتمع في التعامل السليم مع هذه الآفة وطرق التصدي لها.

وتقدم معالي الفريق ضاحي خلفان بالشكر لجميع الشركاء خاصة الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف على دعهما المستمر للجهود التوعوية الوطنية وتقديمها كل أشكال الدعم للمبادرات الوطنية من خلال تبنيها وإيصالها لجميع شرائح المجتمع من خلال المنابر الدينية والخطب والدروس المنتشرة عبر إمارات الدولة.

وحثت خطبتا الجمعة امس والأسبوع الماضي الأسر على حماية الأبناء من مخاطر المخدرات وتعزيز المسؤولية المجتمعية في التصدي لهذه الآفة، ودعت إلى الحفاظ على صحة الأبناء وسلامة أبدانهم وعقولهم، وتعريفهم بأضرار المخدرات وخطورة إدمان الألعاب الإلكتـرونية حفاظاً على التنشئة السليمة.