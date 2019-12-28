«كهرباء دبي» تفوز بجائزة المؤسس لفئة الحضانة الرائدة

المصدر: دبي-البيان

فازت مراكز رعاية الطفل التابعة لهيئة كهرباء ومياه دبي بجائزة القائد المؤسس لفئة الحضانة الرائدة لعام 2019 على مستوى الميدان التربوي التي تقدمها وزارة التربية والتعليم، تقديراً للأولوية القصوى التي توفرها مراكز الهيئة لرعاية الأطفال ونموهم بشكل صحي وسليم وتوفير بيئة آمنة وملائمة للتعليم وفق أعلى المعايير العالمية.

وأعرب سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي للهيئة عن سعادته بهذه الجائزة الوطنية القيمة، وأضاف: «تولي هيئة كهرباء ومياه دبي اهتماماً خاصاً للنشء الجديد.

وتعمل على تطوير مهاراتهم وقدراتهم، وتنشئتهم في بيئة صحية نفسياً واجتماعياً تسهم في ترسيخ بيئة معرفية داعمة لتطلعاتنا في تنشئة جيل متفوق شغوف بتحصيل العلوم والمعارف، قادر على تحمل المسؤولية في المستقبل ومواصلة مسيرة البناء والتطور للوصول بدولة الإمارات العربية المتحدة لأن تكون أفضل دولة في العالم.

بما ينسجم مع رؤية القيادة وتوجيهات سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة (أم الإمارات)، بحماية حقوق جميع الأطفال وتقديم جميع أشكال الدعم اللازم لتمكين المرأة العاملة، وتوفير بيئة عمل مراعية لها، وتعزيز دورها كشريك رئيسي في عملية التنمية الشاملة بالدولة».

رعاية

وأضاف: «انسجاماً مع توجيهات القيادة الرشيدة لتوفير الرعاية لأبناء الموظفات لمساعدتهن على تحقيق التوازن بين حياتهن العملية والشخصية، كانت الهيئة من أوائل الجهات الحكومية التي أنشأت مراكز لرعاية أطفال الموظفات وفق أرقى المعايير العالمية في التربية والتنشئة الحديثة، وتمتلك الهيئة اليوم أكبر عدد من مراكز رعاية الأطفال مقارنة بالدوائر الحكومية الأخرى في إمارة دبي.

وبلغت نسبة سعادة الموظفات عن هذه المراكز 98%، ما يعكس رضاهنّ عن المستوى المتقدم للرعاية والتعليم الذي توفره الهيئة لأبنائهن، إلى جانب الاستقرار النفسي والأسري والوظيفي الذي تحظى به الأمهات العاملات في الهيئة نتيجة لقربهنّ من أبنائهنّ أثناء تواجدهن في مكان العمل، بما يحقق السعادة الوظيفية وزيادة الإنتاجية والأداء الوظيفي».

من جانبه، قال الدكتور يوسف الأكرف، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع دعم الأعمال والموارد البشرية في هيئة كهرباء ومياه دبي: «تأتي هذه الجائزة ثمرة اعتمادنا أفضل المعايير العالمية للتربية الحديثة، وحرصنا من خلال كادرنا الوظيفي المؤهل من المعلمات والمشرفات المتخصصات على تنمية القدرات العقلية لأطفال الموظفات عبر أنشطة تعليمية وتثقيفية وترفيهية مختلفة تساهم في تنشئتهم تنشئة سليمة».

وقد أنشأت الهيئة أول مركز لرعاية الطفل لأبناء الموظفات العاملات في مبناها الرئيسي عام 2010، وفق أعلى المعايير والمقاييس العالمية، ويستوعب المركز 37 طفلاً. كما قامت بافتتاح مركز المبنى المستدام في القوز عام 2013، ويستوعب 42 طفلاً، ومركز ثالث في مبنى الهيئة في ورسان، حيث وصل عدد الأطفال في هذا المركز إلى 102 طفل.

جائزة

يذكر أن وزارة التربية والتعليم أنشأت جائزة القائد المؤسس ضمن مبادراتها الساعية إلى ترسيخ فكر ورؤية القائد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه، لدى جميع منتسبيها من طلبة وهيئات تعليمية وإدارية وجميع القائمين على العملية التعليمية ليكون ذلك سلوكاً ومنهاجاً للعمل الجاد المحقق للأهداف المنشودة في الأجندة الوطنية لدولة الإمارات العربية المتحدة.