«طرق دبي» تحصل على المركز الأول في جوائز «غرين آبل»

المصدر: دبي-البيان

حصلت هيئة الطرق والمواصلات بدبي على المركز الأول في جوائز «جرين آبل» عن فئة «أفضل الممارسات البيئية» على مستوى منطقة الشرق الأوسط،.

وذلك خلال حفل توزيع الجوائز الذي أقامته مؤخراً، المنظمة الخضراء العالمية في لندن بالمملكة المتحدة.

وعبرت ندى جاسم، مدير إدارة تنظيم وتخطيط السلامة والمخاطر بقطاع الاستراتيجية والحوكمة المؤسسية في الهيئة، التي تسلمت الجائزة في المملكة المتحدة، عن سعادتها بهذا الإنجاز الذي تم تحقيقه عبر جهة عالمية مشهود لها بالحيادية والشفافية في منح الجوائز للجهات الأكثر جدارة وتميزاً في مجال الاستدامة البيئية.

موضحة أن الجائزة جاءت في إطار جهود الهيئة في تنفيذ مبادرات توفير الطاقة والتي تشمل تبديل أنظمة الإضاءة التقليدية بأخرى موفرة للطاقة «LED»، واعتماد الطاقة الشمسية مصدراً للطاقة في المواقع التشغيلية، ومشاريع النقل المستدام «الترام والمترو»، وكذلك توفير خدمات ذكية للمتعاملين للحد من الاستخدام الورقي وتقليل الانبعاثات.

وأشارت إلى أن نجاح هذه المبادرات اعتمد وبشكل رئيس على حرص الهيئة على إقامة شراكات واتفاقيات بين القطاعين العام والخاص تساهم في تحقيق الريادة في مجال الاستدامة، وأن اقتناص فرص الريادة في مجال الاستدامة يأتي من تعزيز الرشاقة المؤسسية لتعكس قدرة الهيئة على سرعة الاستجابة للمتغيرات في بيئتها المؤسسة داخلياً وخارجياً.