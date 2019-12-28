سعيد بن طحنون يزور مهرجان ضواحي 8 في مليحة

المصدر: الشارقة - وام

زار الشيخ الدكتور سعيد بن طحنون آل نهيان والشيخ عبيد بن سهيل آل مكتوم والشيخة هند بن عبد العزيز القاسمي فعاليات مهرجان ضواحي 8 المقامة حالياً في القرية التراثية بمنطقة مليحة واطلعوا على ما بها من فعاليات عدة موجهة للأسر.

وكان في استقبالهم خميس بن سالم السويدي رئيس دائرة شؤون الضواحي والقرى بالشارقة وعدد من وجهاء المنطقة ومديري الجهات العاملة في مليحة والأهالي.

وخلال زيارتهم تجولوا في أركان الفعاليات واطلعوا على ما تقدمه من أنشطة للأسر الزائرة والأطفال إلى جانب الفعاليات الخاصة بالنساء، ووقفوا على الأجنحة المشاركة، والتي تمثل عدداً من الدوائر الحكومية مثل معهد الشارقة للتراث ومراكز الأطفال والناشئة والقيادة العامة لشرطة الشارقة وغيرها إلى جانب عدد من الجهات التي تمثل القطاع الخاص.

وأعربوا عن سعادتهم بهذه الانطلاقة المتميزة لمهرجان ضواحي في منطقة مليحة.. مشيدين بمستوى الفقرات والمشاركة التي تفيد الأسر، وتمنوا تفاعل المجتمع مع المهرجان لحضور فعالياته التي تضفي جواً من الألفة بين الأسر، وتقدموا بالشكر لدائرة شؤون الضواحي والقرى على تنظيمها لفعاليات المهرجان بالتعاون مع مختلف الجهات والدوائر.