"إسعاد شرطة دبي" تطلق ميزة "التسوق الإلكتروني" عبر موقعها

أطلقت لجنة بطاقة إسعاد التابعة للقيادة العامة لشرطة دبي ميزة التسوق الالكتروني، على موقعها الالكتروني esaad.dubaipolice.gov.ae ، وهو ما يمكن حاملي بطاقة إسعاد من الاستفادة من عروض وخصومات ميزات البطاقة عبر الانترنت، ما يحقق السعادة لهم ويوفر عليهم الوقت والجهد.

وقالت النقيب منى التميمي، رئيس القطاع العام " إن ميزة التسوق الالكتروني تدعم توجهات اللجنة نظرا لتحقيقها الهدف الأساسي من إنشائها وهو إسعاد موظفي شرطة دبي وكافة المنضمين إلينا من المؤسسات الحكومية وشبه الحكومية والجهات الوزارية والاتحادية، ونحن بذلك نتماشى مع التوجه الاستراتيجي لشرطة دبي "إسعاد المجتمع" والذي يواكب أيضا توجهات الحكومة."

وبيّنت التميمي أن الميزة بدأت حاليا بستة شركات يمكن لحاملي البطاقة من الاستفادة من خدماتها عبر الإنترنت، لافتة إلى أنهم يعملون على زيادة عددها بالتعاون والتنسيق مع الشركاء، وما على المستخدم سوى اختيار الشركة المراد شراء منتجاتها، علما بأن الأمر يتطلب إضافة شفرة "كود" إسعاد للحصول على الخصم المعلن عنه في الموقع.

وأكدت أن هذه الخطوة جاءت لتلبي رغبة حاملي البطاقة في التسوق الالكتروني، لاسيما وأن الشركات والمؤسسات أصبحت تركز على عرض وبيع منتجاتها عبر الانترنت.

ووفقاً لعقد انضمام الشركات التجارية إلى برنامج " إسعاد " للخصومات، تقوم اللجنة بالتسويق والإعلان عن منتجات الشركات المنضمة في الموقع الإلكتروني، والتطبيق الذكي، وعبر المنصات الإعلانية التابعة لها، بالإضافة إلى إرسال العروض عبر البريد الالكتروني إلى جميع حاملي بطاقة " إسعاد ".