محمد بن راشد: إذا خاف حاكم من شعبه فلا بد أن يخاف الشعب على مستقبل بلاده

المصدر: البيان الإلكتروني

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي،رعاه الله، أن حياة الملايين من الشباب العربي تتعثر بسبب حاكم يخشى النوم بين شعبه.

وقال سموه في تغريدة على حسابه الرسمي في "تويتر"" #علمتني_الحياة أن الخليفة عمر بن الخطاب كان يخاف..كان يخشى أن تتعثر بغلة في الطريق فيُسأل عنها... نرى اليوم حياة الملايين من الشباب العربي تتعثر ..وآمالهم تتبخر ..بسبب حاكم يخشى النوم بين شعبه..

وأضاف " #علمتني_الحياة اذا خاف حاكم من شعبه .. فلا بد أن يخاف الشعب على مستقبل بلاده..".