المراكز الفلكية ترصد كسوف الشمس الحلقي

المصدر: متابعة- رحاب حلاوة -أسامة أحمد- أحمد أبوالفتوح ــ أبوظبي- وام

شهدت دولة الإمارات ومنطقة الخليج ظاهرة نادرة ربما تحدث في المستقبل عام 2210 وهى ظاهرة الكسوف الحلقي .

حيث اشرقت الشمس صباح أمس وهي بحالة كسوف في الساعة 07:05 دقائق، وبمرور الوقت ازدادت نسبة الكسوف إلى أن بدأ الكسوف الحلقي عند الساعة 07:35 ووصل الكسوف إلى ذروته عند الساعة 07:36:45، وانتهى عند الساعة 07:38:14، وبعد ذلك بقيت الشمس بحالة كسوف جزئي حتى الساعة 08:52.

ورصدت المراكز الفلكية في الدولة ظاهرة «كسوف الشمس الحلقي»، ابتداء من الساعة السابعة من صباح أمس، ورعت وكالة الإمارات للفضاء مجموعة من فعاليات الرصد الفلكي لهذه الظاهرة النادرة، التي تشهدها الدولة لأول مرة منذ عام 1847.

حيث تم تنظيم فعالية في مقر الوكالة بمدينة مصدر، وأخرى بالتعاون مع مركز الفلك الدولي بأبوظبي في فندق تلال ليوا بمنطقة الظفرة وثالثة بالتعاون مع «مرصد الثريا الفلكي» في منتجع قصر السراب الصحراوي، وفعالية أخرى بالتعاون مع «مرصد الإمارات المتحرك» في مارينا مول بأبوظبي.

وبدأت الظاهرة النادرة مع إشراق الشمس بحالة كسوف، صباح أمس، ثم حدث كسوف حلقي للشمس حين بدأ القمر بمرحلة العبور الكلي من أمام الشمس وظهرت أطراف الشمس على شكل حلقة من النور تحيط بظل القمر الذي غطى معظم قرص الشمس.

وتوافدت أعداد كبيرة من الجماهير على أماكن إقامة هذه الفعاليات من أجل رصد الظاهرة، ووفرت المراكز الفلكية بالتعاون مع وكالة الإمارات للفضاء «نظارات الكسوف» لتمكينهم من رؤية الكسوف الحلقي للشمس عبر بث حي ومباشر لوقائع الكسوف تم نقله من قبل عدة وسائل إعلام عالمية ومحلية، بحضور ما يزيد عن 400 من الجمهور.

وأدى جموع المصلين، صباح أمس، عند الساعة السابعة وأربعين دقيقة، صلاة الخسوف وكانت الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف قد دعت الجمهور إلى إقامة صلاة الكسوف على مستوى إمارات الدولة، منوهة بأن صلاة الكسوف ستقام في جوامع الشيخ زايد بكل إمارة.

بالإضافة إلى الجوامع الرئيسة الأخرى، كما دعت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي سكان الإمارة إلى أداء صلاة كسوف الشمس، وحددت الدائرة قائمة بـ80 مسجداً لإقامة الصلاة فيها، بمختلف مناطق الإمارة، أبرزها مسجد الراشدية الكبير، والكرامة الكبير، والسطوة الكبير.

وشهدت العديد من المساجد التابعة لشرطة دبي إقامة هذه الشعيرة، وذلك تلبية لدعوة الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف بدولة الإمارات العربية المتحدة، بشأن إقامة شعائر صلاة الكسوف، في صباح اليوم، وذلك في تمام الساعة السابعة وأربعين دقيقة.

حيث شهدت الدولة ظاهرة الكسوف، والتي سنَّ لها الرسول، صلى الله عليه وسلم، كما جاء في قوله: «إن الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد من الناس ولكنهما آيتان من آيات الله، فإذا رأيتموهما، فقوموا فصلوا» رواه البخاري.

عجمان

وفي مسجد الشيخ زايد بن سلطان، بمنطقة الجرف في عجمان أقيمت الصلاة، وبعدها ألقى إمام المسجد خطبة أكد فيها أن ظاهرتي الكسوف والخسوف علامات تحدث في الطبيعة من المولى عز وجل، مشيراً إلى قيام النبي- عليه أفضل الصلاة والسلام- بأداء الصلاة عند كسوف الشمس، ثم ابتهل بالدعاء إلى الله، كما أشار إلى أهمية الصدقة وعمل الخير والإحسان بين المسلمين.

رأس الخيمة

وأدى جموع المصلين، أمس، في رأس الخيمة صلاة كسوف الشمس بعدد من مساجد الإمارة، وأقيمت الصلاة في السابعة و40 دقيقة.

حيث دعا أمام مسجد الشيخ زايد بمنطقة كورنيش القواسم في رأس الخيمة خلال الخطبة صلاة الكسوف المصلين التوجه بالدعاء إلى المولى عز وجل والإكثار من الذكر والاستغفار، ليكشف عن المسلمين ما نعلم وما لا نعلم، مؤكداً أن الشمس والقمر آيتان من آيات الله عز وجل.

مخيم

تميز اليوم الثالث لمخيم المرموم الكشفي الخليجي، الذي يختتم فعالياته السبت المقبل، بمصادفة الظاهرة الطبيعية لكسوف الشمس.

حيث حرص المشاركون في المخيم من فتية وشباب على الاستيقاظ عند الساعة الخامسة صباحاً لمتابعة الظاهرة، ووفر لهم المخيم نظارات حماية حتى يتمكنوا من متابعتها والتعايش مع الطبيعة، وذلك بمشاركة الوفود الكشفية الخليجية والعربية المشاركين في المخيم الكشفي الخليجي.