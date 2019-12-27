الإمارات تمد جسور التعايش والتسامح بين شعوب العالم

المصدر: أبوظبي - وام

تصدر مفهوم «التسامح» المشهد العام في دولة الإمارات العربية المتحدة خلال عام 2019، وشكلت وثيقة الأخوة الإنسانية، التي صدرت من أبوظبي في ختام اللقاء التاريخي، الذي جمع قداسة البابا فرنسيس بابا الكنيسة الكاثوليكية، وفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، في فبراير الماضي، وصفة متكاملة العناصر لإنهاء العديد من الأزمات التي تجتاح العالم.

مبادرات

ودعت وثيقة الأخوة الإنسانية إلى العديد من المبادرات التي تكرس روح التسامح والتعايش بين جميع الأديان، ومن أبرزها مشروع «بيت العائلة الإبراهيمية»، المقرر إقامته في جزيرة السعديات بالعاصمة الإماراتية أبوظبي، والذي سيتم افتتاحه في عام 2022، حيث سيضم البيت كنيسة ومسجداً وكنيساً تحت سقف صرح واحد.

ليشكل للمرة الأولى مجتمعاً مشتركاً، تتعزز فيه ممارسات تبادل الحوار والأفكار بين أتباع الديانات.وخلال العام 2019 كرست دولة الإمارات العربية المتحدة مكانتها مرجعية عالمية وعاصمة للتسامح. ففي الـ 3 من فبراير الماضي احتضنت الإمارات أعمال «المؤتمر العالمي للأخوة الإنسانية».

والذي حضره أكثر من 700 من رجال الدين والمفكرين مثلوا نحو 16 ديانة وعقيدة، وذلك بالتزامن مع الزيارة التاريخية لقداسة البابا فرنسيس، بابا الكنيسة الكاثوليكية، للإمارات العربية المتحدة في سياق «لقاء الأخوة الإنسانية» الذي جمعه بفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، رئيس مجلس حكماء المسلمين.

قواعد

وبحث المؤتمر سبل إرساء قاعدة جديدة للعلاقات بين أتباع الأديان والعقائد، تقوم على احترام ثقافة التعدد والاختلاف، وتوطيد أواصر الأخوة بين الناس، وبناء الثقة المتبادلة بينهم، ومواجهة التحديات التي تعترض طريق الإنسانية نحو السلام والازدهار والتقدم.

وشكلت اللقطات الإنسانية التي نقلتها وسائل الإعلام العالمية عن أبطال الأولمبياد الخاص- أبوظبي 2019، وإطلاق تعهد زايد للتسامح، وافتتاح متحف غاندي- زايد.

إضافة إلى استضافة مؤتمر تعزيز التسامح، أبرز المحطات التي استكملت بها الإمارات خلال مارس الماضي ما كانت قد بدأت به منذ مطلع العام 2019 الذي أطلق عليه «عام التسامح» بقرار من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله.

ورسخت دولة الإمارات العربية المتحدة عبر الكثير من الأحداث والفعاليات، التي شهدتها خلال أبريل الماضي عملية تحوّل «التسامح» من قيمة مجتمعية إلى عمل مؤسسي مستدام يسير وفق آليات واستراتيجيات واضحة المعالم.

مكانة

وشكلت استضافة مؤتمر «مفهوم التسامح في سياق النظم التشريعية والقضائية»، وافتتاح مشروع «حي التسامح» في إمارة أم القيوين.

وإطلاق دار زايد للثقافة الإسلامية في أبوظبي ومبادرة «وثيقة المليون متسامح» الإنسانية، أبرز الأحداث التي أكدت من خلالها دولة الإمارات العربية المتحدة في شهر أبريل على مكانتها مرجعية عالمية للتسامح ودورها الكبير في خلق قنوات للتواصل مع الشعوب كافة.

وفي مايو برزت إشادة قداسة البابا فرنسيس بابا الكنيسة الكاثوليكية بنهج دولة الإمارات العربية المتحدة الرامي لإرساء قيم التعايش والتسامح في المنطقة العربية وفي العالم، حيث وصف قداسته التسامح والإمارات بالوجهين لعملة واحدة.

كما أطلقت الدولة حملة «الإمارات إلى أطفال ونساء الروهينغا» لدعم ومساندة أوضاعهم الإنسانية وتخفيف معاناتهم وتحسين ظروفهم الراهنة، إضافة غلى تنفيذ مشاريع إفطار الصائم في عشرات البلدان العربية والأجنبية.

تدشين

ودشنت الدولة في يونيو رسمياً موقع كنيسة ودير صير بني ياس، أول موقع مسيحي يتم اكتشافه في الدولة، بعد انتهاء عمليات الحفاظ على الموقع وتجهيزه من قبل دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي، لاستقبال الوفود السياحية والزوار. وتابعت الدولة في يوليو جهودها الرامية إلى تحويل قيم التسامح إلى أولوية قصوى للعديد من المؤسسات المعنية بالتعليم والثقافة والمجتمع.

وفي هذا السياق تم توجيه وزارة التربية والتعليم لوضع الآليات المناسبة لتوعية طلاب المدارس بوثيقة الأخوة الإنسانية في العام الدراسي وتصميم برامج تدريبية لأعضاء الهيئة التدريسية، حيث تتضمن الوثيقة مبادئ تدعو إلى السلم والسلام، وسيادة الحوار والتقارب بين الشعوب والثقافات والمجتمعات.

وشكل الإعلان عن تشكيل لجنة عليا لتحقيق أهداف وثيقة الأخوة الإنسانية الحدث الأبرز في شهر أغسطس الماضي، وسط ترحيب واسع من كبرى المرجعيات الدينية في العالم بهذه الخطوة، التي من شأنها تسريع تفعيل بنود الوثيقة ومتابعة تنفيذها على المستويات الإقليمية والدولية.

تراخيص

وشهد شهر سبتمبر الماضي قيام دائرة تنمية المجتمع في أبوظبي بتسليم دور العبادة القائمة في الإمارة والبالغ عددها 18 دار عبادة لغير المسلمين، رخص ممارسة أعمالها بعد أن استكملت وضع الأطر القانونية والسياسات والإجراءات، التي تضمن لرعايا تلك الديانات ممارسة شعائرهم الدينية بكل يسر وسلاسة، بما يتوافق مع القوانين والنظم المعمول بها في الدولة.

وبرز في شهر أكتوبر توجيه اللجنة الوطنية العليا لـ «عام التسامح» بإطلاق برنامج الإمارات لقيادات التسامح العالمية الهادف لإكساب الكوادر الوطنية مهارات حل النزاعات وقيادة التغيير نحو عالم أكثر تسامحاً.

القمة العالمية للتسامح

وفي نوفمبر شهدت إمارة دبي انعقاد أعمال الدورة الثانية للقمة العالمية للتسامح التي شارك فيها أكثر من 3 آلاف شخصية رفيعة المستوى من مسؤولين محليين ودوليين وخبراء وأكاديميين وباحثين ومختصين ورجال دين.

تميز

شهدت أبوظبي لحظة نادرة غير مسبوقة في التاريخ الإنساني، حيث توافق المشاركون في الملتقى السنوي الـ 6 لمنتدى تعزيز السلم، الذي عقد في الفترة بين 9 و 11 ديسمبر الجاري، على إصدار «خريطة طريق» للبشرية، تصون نعمة الحياة، وتحفظ الكرامة الإنسانية للأفراد والجماعات، وذلك بتوقيعهم على «ميثاق حلف الفضول الجديد»، الذي أطلقه المنتدى.