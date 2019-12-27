28.5 مليار درهم مساعدات الإمارات الخارجية

المصدر: أبوظبي - وام

أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة أن قيمة مساعداتها الخارجية تجاوزت 28.5 مليار درهم، أي ما يعادل 7.79 مليارات دولار أمريكي في العام الماضي 2018، والتي استهدفت 42 بلداً حول العالم.

جاء ذلك في تقرير أصدرته وزارة الخارجية والتعاون الدولي، أمس، يوضح حجم المساعدات الخارجية لدولة الإمارات العربية المتحدة، وهو تقرير سنوي تصدره الدولة، في إطار التزامها بالمعايير الدولية المتعلقة بالإعلان عن بيانات المساعدات الخارجية للدول المانحة.

نجاح

ويعكس التقرير نجاح دولة الإمارات العربية المتحدة للعام السادس على التوالي في تجاوز قيمة مساعداتها ما نسبته 0.7% من إجمالي الناتج القومي الإجمالي، وهي النسبة التي أقرتها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، حيث بلغت نسبة المساعدات الإماراتية من إجمالي الناتج القومي الإجمالي نحو 0.93%، وهذا يجعل دولة الإمارات من بين أكبر المانحين في العالم.

وقالت معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي: «إن دولة الإمارات العربية المتحدة أخذت على عاتقها دعم الدول الشقيقة والصديقة، سواء أكان ذلك في مجال دعم المشاريع التنموية أو من خلال الاستجابة الإنسانية للكوارث والأزمات.

وبما يدعم الازدهار والاستقرار في هذه الدول، والتخفيف من حدة المعاناة الإنسانية فيها، وبالتعاون مع الشركاء الإقليميين والدوليين ووكالات الأمم المتحدة العاملة في المجالين الإنساني والتنموي».

شكر وامتنان

وتقدمت معاليها بالشكر والامتنان للجهات الإماراتية المانحة ولجميع الشركاء الدوليين، الذين يسهمون مع دولة الإمارات العربية المتحدة في خدمة أهداف التنمية المستدامة 2030، ويؤمنون بأن العطاء والتعاون المشترك هو السبيل الأفضل لتحقيق الازدهار والاستقرار، وبما يضمن للأجيال القادمة العيش في عالم أفضل.

أهداف التنمية المستدامة

وبحسب التقرير الذي أصدرته وزارة الخارجية والتعاون الدولي، فإن دولة الإمارات العربية المتحدة واصلت في العام 2018 دعمها لأهداف التنمية المستدامة الـ 17، حيث تم صرف أكثر من 50% من إجمالي المساعدات البالغة 28.26 مليار درهم لدعم مبادرات السلام والعدالة والنمو الاقتصادي والقضاء على الفقر.

وبلغت قيمة الالتزامات التي تعهدت بها دولة الإمارات العربية المتحدة في العام الماضي 10.33 مليارات درهم، أي ما يعادل 2.81 مليار دولار أمريكي، لدعم التنمية والمساعدات الإنسانية في العديد من البلدان، بما فيها 14 بلداً من البلدان الأقل نمواً.

برامج

وتشمل برامج المساعدات الخارجية الرعاية الصحية الطارئة، وتوفير وسائل النقل، والمساعدات في دعم التعليم، وتوليد الطاقة، والمساعدات الطبية، والمعونات الغذائية، فضلاً عن جوانب أخرى.

ويقدم التقرير تفاصيل عن برامج المساعدات التي قامت دولة الإمارات العربية المتحدة بها في أفريقيا في الفترة من 2014 إلى 2018، والتي بلغت قيمتها 61.8 مليار درهم، أي ما يعادل 16.83 مليار دولار أمريكي، فيما بلغت قيمة دعمها لقارة آسيا في الفترة نفسها، 48.04 مليار درهم بما يعادل 13.08 مليار دولار.

وقدم تقرير وزارة الخارجية والتعاون الدولي تفاصيل عن دعم دولة الإمارات العربية المتحدة للدول الجزرية الصغيرة في جنوب المحيط الهادئ، لتزويدها بمصادر الطاقة النظيفة والمتجددة، مثل مشاريع الطاقة الشمسية والرياح، وكذلك تمكين المرأة في أفغانستان، والمساعدات للسودان وفلسطين واليمن.