40 % زيادة في إقبال المواطنين على دراسة الإعلام

المصدر: دبي - مرفت عبد الحميد

كشف الأستاذ الدكتور عبد الحفيظ بلعربي رئيس جامعة الفلاح بدبي لـ«البيان»:«عن إقبال لافت من الطلبة المواطنين على دراسة الإعلام حيث زادت النسبة لـ 40% عن الأعوام السابقة».

وفي السياق ذاته أعلن بلعربي عن فتح باب القبول للطلبة الراغبين في الالتحاق بالجامعة، والتسجيل للفصل الدراسي الثاني من العام الأكاديمي 2019-2020 والذي يستمر حتى 10 يناير المقبل، وأشار إلى أن الجامعة تطرح 12 برنامجاً أكاديمياً باللغتين العربية والانجليزية في البكالوريوس والماجستير موزعة على 3 كليات هي:«القانون، الاتصال الجماهيري وإدارة الأعمال».

لافتاً إلى أن جميع برامج الجامعة معتمدة من وزارة التربية والتعليم». وأوضح الدكتور بلعربي أن الجامعة رغم مسيرتها التعليمية القصيرة إلا أنها حققت إنجازات كبيرة ومتميزة في شتى المجالات العلمية والمجتمعية وذلك من خلال نشاطها العلمي والبحثي، حيث صنفت ضمن أفضل 20 جامعة على مستوى الدولة.

كما حصلت على جائزتين في الملكية الفكرية لعام 2017 و2019 وجائزة الشيخ منصور للأفلام القصيرة عام 2019.

وأشار إلى أن الجامعة تهدف من خلال تعليمها الأكاديمي إلى صقل شخصية الطلبة وإكسابهم المهارات اللازمة التي تمكنهم من مواجهة التحديات المستقبلية في شتى المجالات لاسيما صناعة الإعلام، وتؤهلهم لتلبية احتياجات سوق العمل، حيث يحظى الطلبة بفرصة الدراسة ضمن بيئة أكاديمية متميزة تحت إشراف أعضاء من الهيئة التدريسية من أصحاب الكفاءات العالية.

وأضاف الدكتور بلعربي:«أن الجامعة تقدم منحاً دراسية متنوعة للطلبة الموهوبين والمتفوقين، حيث تحرص دائماً على توفير أجواء تعليمية متميزة تساعد الطلبة على التفوق الدراسي على الصعيدين النظري والتطبيقي».

الإعلام الرقمي

ومن ناحيته قال الدكتور حسن مصطفى عميد كلية الاتصال الجماهيري:«إن الإعلام الرقمي في نمو متسارع بشكل كبير في دولة الإمارات العربية المتحدة وما زال التطور يرافق وسائل الإعلام الجديدة والحديث، وما زال العالم يمضي قدماً في هذا المجال.

لذا تركز كلية الاتصال الجماهيري بالجامعة على التخصصات التي تواكب تطلعات المستقبل بطرحها تخصص الإعلام الجديد والعلاقات العامة والصحافة باللغة العربية».