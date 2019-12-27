حاكم الفجيرة يأمر بمتابعة احتياجات المواطنين

المصدر: الفجيرة - وام

تفقّد صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، منطقة شرم بالفجيرة، للاطلاع على أحوال المواطنين ومتابعة احتياجاتهم والاستماع إلى مطالبهم لتطوير المنطقة.

وأكد سموه حرص دولة الإمارات على التواصل الدائم مع أبنائها وتفقّد أحوالهم ومتابعة مشاريعهم التنموية والخدمية.

والتقى صاحب السمو حاكم الفجيرة، خلال جولته التي رافقه فيها سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، والشيخ مكتوم بن حمد الشرقي، أهالي منطقة شرم، وتبادل معهم الأحاديث الودية، واستمع إلى أبرز مطالبهم واقتراحاتهم لتطوير المنطقة وتنميتها، وأمر سموه بمتابعة احتياجات ومتطلبات المواطنين الخدمية وتوفير سبل الحياة الكريمة لهم.

ولبى صاحب السمو حاكم الفجيرة، خلال زيارته التفقدية، دعوة الدكتور أحمد حسن غريب المرشودي إلى مأدبة الغداء التي أقامها على شرف سموه بحضور عدد من أهالي المنطقة.

بدورهم، ثمّن أهالي شرم حضور صاحب السمو حاكم الفجيرة بينهم وتفقّد أحوالهم، مقدرين توجيهات سموه ودعمه المستمر لتطوير المنطقة وتلبية احتياجاتهم الدائمة.

حضر الجولة التفقدية الشيخ عبد الله بن حمد بن سيف الشرقي، رئيس اتحاد الإمارات لبناء الأجسام واللياقة البدنية، ومحمد سعيد الضنحاني، مدير الديوان الأميري في حكومة الفجيرة، وسالم الزحمي، مدير مكتب ولي عهد الفجيرة، وعدد من مسؤولي الإمارة.