أحمد الطيب: علاقة متميزة بين الأزهر والإمارات

المصدر: القاهرة - وام

استقبل فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، أمس حمد سالم بن كردوس العامري، مدير عام مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية.

وقال فضيلة الإمام الأكبر خلال اللقاء إن الأزهر على استعداد دائم للتعاون مع مؤسسة زايد لإنشاء مراكز لتعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها في أفريقيا على غرار مركز زايد لتعليم اللغة العربية بجامعة الأزهر والذي أثبت نجاحاً كبيراً خلال الفترة الماضية إلى جانب توفير المنح الدراسية للطلاب الأفارقة غير القادرين وتدريب الأئمة الأفارقة في أكاديمية الأزهر لتدريب الأئمة والوعاظ.

وأضاف فضيلته أن الأزهر الشريف تربطه بدولة الإمارات العربية المتحدة ومؤسساتها علاقة متميزة، وهو ما أثمر الكثير من النجاحات خلال الفترة الماضية، معرباً عن تطلع الأزهر لمزيد من التعاون خلال الفترة المقبلة.

من جانبه أعرب حمد سالم بن كردوس العامري عن تطلع المؤسسة لمزيد من التعاون مع الأزهر الشريف والاستفادة من خبراته في مجالات العمل الإنساني والخيري خاصة في دول أفريقيا التي تعاني نقصاً كبيراً في معلمي اللغة العربية.. مشيراً إلى أن المؤسسة بصدد إنشاء مراكز تعليمية بدولة تشاد كبداية لمشروعات أخرى داخل القارة.