الزيودي يفتتح موقع أنظمة الري في وادي شيص

المصدر: دبي - البيان

افتتح، أمس، معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التغير المناخي والبيئة، موقع «الفلج» في وادي شيص بإمارة الشارقة بعد ترميمه.

وتأتي أعمال ترميم الموقع في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز والحفاظ على الجوانب البيئية والثقافية لوادي شيص، من خلال ترميم نظام الري التقليدي «الفلج» الذي يهدف إلى دعم إدارة التنوع البيولوجي للموقع والحفاظ على الأساليب الزراعية.

وخلال الافتتاح، قال معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التغير المناخي والبيئة: «يمثل الحفاظ على الموارد الطبيعية وضمان استدامتها أحد أولويات دولة الإمارات، وبالأخص الموارد المائية التي حظيت بمسيرة من الاهتمام المتواصل بدأها أجدادنا عبر اعتماد حلول مبتكرة لتحقيق المستدام في مقدمتها نظام ري الأفلاج».

وأضاف معاليه: «يحظى ترميم نظام ري الأفلاج في وادي شيص بأهمية حيوية، نظراً إلى قيمته ورمزيته الثقافية والتاريخية للمجتمع الإماراتي.

وكونه محطة مهمة لتعريف الأجيال الحالية والمقبلة بتراث الدولة، إضافة إلى الإسهام في تنمية البيئة في وادي شيص عبر توفير المياه العذبة، كما يعتبر هذا المشروع بمنزلة مصدر فخر لتجسيده الشراكات المثمرة بين القطاعين العام والخاص، التي من شأنها تعزيز رفاهية دولة الإمارات وشعبها».