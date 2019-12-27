«طرق دبي» أفضل مركز اتصال حكومي في الشرق الأوسط

المصدر: دبي - البيان

فازت هيئة الطرق والمواصلات في دبي بجائزة أفضل مركز اتصال حكومي التي منحتها شركة «IQPC INTERNATIONAL»، التي تتخذ من نيويورك في الولايات المتحدة الأمريكية مقراً لها، خلال مؤتمر أسبوع التميز في تجربة المتعاملين في الشرق الأوسط.

حيث تم منح الجائزة ضمن فعاليات المؤتمر في دبي.وعبّر يوسف الرضا، المدير التنفيذي لقطاع خدمات الدعم الإداري المؤسسي، عن اعتزازه بالجائزة التي تعكس مدى التطور الحاصل في مركز الاتصال، وبين أن إمكانات المركز كشفت عن مستوى استجابة لافت لكل متطلبات وتطلعات متعاملي الهيئة، من حيث تعدد وسائل التواصل مع الجمهور.

واستخدام أحدث التقنيات في هذا المجال الذي نتج عنه وصول عدد المكالمات الواردة من المتعاملين للمركز في عام 2018 أكثر من مليوني مكالمة.

وأضاف: «أن هذه الجائزة تمثل إضافة لمركز الاتصال الذي حقق إنجازات نوعية تمثلت بالعديد من الجوائز الذي وصل عددها إلى أكثر من 45 جائزة ما بين محلية وإقليمية وعالمية.