تسهيل إجراءات أصحاب الهمم في «أبوظبي للتقاعد»

المصدر: أبوظبي - وام

وقعت مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم مذكرة تفاهم مع صندوق أبوظبي للتقاعد، لتعزيز التعاون بين الطرفين في ما يتعلق بتبادل البيانات، وتسهيل الإجراءات الخاصة بالموظفين من أصحاب الهمم والمسجلين لدى الصندوق.

وتهدف مذكرة التفاهم إلى دعم المصالح المشتركة، التي تصب في مصلحة الدولة بهدف بناء علاقات شراكة فعالة بين الطرفين لتحقيق الأهداف الاستراتيجية المشتركة، وتبادل المعلومات ذات العلاقة باختصاصات الطرفين في مجال عملهما، فضلاً عن التنسيق بينهما في تنفيذ المشاريع المشتركة، بهدف ضمان حسن التنفيذ وسرعة الإنجاز.

وقع مذكرة التفاهم عن مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم عبدالله عبد العالي الحميدان الأمين العام، وعن صندوق أبوظبي للتقاعد خلف عبدالله رحمة الحمادي المدير العام للصندوق.

معلومات

وتتعلق مذكرة التفاهم بتبادل المعلومات بين الجانبين لخدمة أصحاب الهمم الملتحقين بوظائف لدى جهات تابعة لإمارة أبوظبي، حيث تزود مؤسسة زايد العليا الصندوق برقم الهوية الخاصة بأصحاب الهمم، للتأكد من أنه يعمل، وذلك من خلال الخدمة الخاصة بالمؤسسة على منصة تم.

بينما يتيح «صندوق التقاعد» لـ«زايد العليا» استخدام قاعدة البيانات المتوفرة لديه والمتعلقة بأصحاب الهمم من خلال خدمة الربط الإلكتروني، على أن يكون الاستعلام عن طريق رقم الهوية، بحيث يتم التأكد من أن صاحب رقم الهوية من أصحاب الهمم.

ورحب عبد الله الحميدان بالتوقيع على مذكرة التفاهم مع الصندوق، الذي يعمل للارتقاء بمستوى الحياة الاجتماعية للمواطنين وتأمين مستقبلهم من خلال توفير نظام تقاعدي شامل، يقوم على إدارة الاشتراكات والمعاشات ونهاية الخدمة للمواطنين العاملين في القطاع الحكومي وشبه الحكومي والخاص في الإمارة.

شراكة استراتيجية

قال: «إن المذكرة تعمل على تأسيس شراكة استراتيجية بين المؤسسة والصندوق كإطار لتطوير وتنفيذ الأنشطة التعاونية بينهما لصالح أصحاب الهمم تنفيذاً لتوجيهات ومتابعة سمو الشيخ خالد بن زايد آل نهيان رئيس مجلس إدارة مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، والذي يؤكد دائماً أهمية الرقي بمستوى الخدمات المقدمة لأصحاب الهمم سواء الطلاب المشمولين برعاية المؤسسة أو الموظفين».

وأضاف: «إن مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم تضع خدمة المتعاملين كونها إحدى الأولويات الاستراتيجية التي تسعى لتحقيقها من خلال الاستمرار في تعزيز كفاءة الخدمات وقنوات تقديمها ونوعيتها والاستماع للمتعاملين للتعرف على احتياجاتهم، والعمل على تلبيتها وفق أرقى المعايير العالمية».

وأكد الحميدان أهمية تعزيز وتفعيل مبدأ الشراكة والتنسيق بين الدوائر والمؤسسات والهيئات والشركات الحكومية، والعمل على تحقيق الانسجام في ما بينها والعمل بروح الفريق الواحد تنفيذاً لتوجيهات قيادتنا الرشيدة.

تمكين

قال خلف عبدالله رحمة الحمادي: «إن توقيع مذكرة التفاهم مع زايد العليا يأتي انطلاقاً من حرص الصندوق على تنفيذ توجيهات القيادة الرشيدة، لدعم وتمكين أصحاب الهمم على كل المستويات، عبر توفير كل التسهيلات وتقديم الخدمات المناسبة وتطوير آلية التواصل معهم».

وأضاف: «إن مذكرة التفاهم تأتي استكمالاً لسلسة الخدمات التي يقدمها الصندوق لأصحاب الهمم المسجلين لدى الصندوق، كما تأتي في إطار مواصلة جهود الصندوق في مشروع الربط الإلكتروني مع كل الجهات والمؤسسات في الإمارة لضمان تسهيل المعاملات، التي تتطلب جهداً مشتركاً لتقديم أفضل مستوى من الخدمات الحكومية المتكاملة للمتعاملين».