طقس الإمارات خلال الأيام المقبلة

المصدر: وام

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يسود البلاد اليوم الجمعة طقس صحو إلى غائم جزئيا خاصة غربا، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، وسرعتها من 15 إلى 25 تصل إلى 35 كم / س، والبحر يكون خفيفا إلى متوسط الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

ويشهد يوم غد السبت طقسا رطبا صباحا خاصة على المناطق الداخلية يصبح صحوا إلى غائم جزئيا، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، وسرعتها من 15 إلى 25 تصل إلى 35 كم/ س، والبحر يكون خفيفا إلى متوسط الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

ويكون الطقس يوم الأحد رطبا صباحا مع احتمال تشكل ضباب على بعض المناطق الداخلية، يصبح صحوا إلى غائم جزئيا خاصة على المناطق الجنوبية والشرقية، والرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة، وسرعتها من 18 إلى 28 تصل إلى 38 كم/ س، والبحر يكون خفيفا إلى متوسط الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

ويشهد يوم الإثنين المقبل طقسا رطبا صباحا ويحتمل تشكل ضباب على بعض المناطق الداخلية، يصبح صحوا إلى غائم جزئيا والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، وسرعتها من 15 إلى 25 تصل إلى 35 كم/ س، والبحر يكون خفيفا إلى متوسط الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

ويكون الطقس يوم الثلاثاء المقبل رطبا مع فرصة لتشكل ضباب خاصة على المناطق الداخلية صباحا، يصبح صحوا إلى غائم جزئيا والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، وسرعتها من 18 إلى 28 تصل إلى 38 كم / س، والبحر يكون خفيفا إلى متوسط الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.