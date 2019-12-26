توقعات الطقس ودرجات الحرارة في الإمارات غداً

المصدر: وام

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحوا إلى غائم جزئياً بوجه عام، وتزداد الرطوبة ليلاً وصباح الجمعة على بعض المناطق الداخلية والساحلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة بوجه عام.

حركة الرياح: شمالية غربية - شمالية شرقية / 15 - 25 كم/س تصل إلى 35 كم/س.

الخليج العربي: خفيف - متوسط الموج فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 13:08 والمد الثاني عند الساعة 03:26 والجزر الأول عند الساعة 20:30والجزر الثاني عند الساعة 07:33.

أما بحر عمان فخفيف - متوسط الموج فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 09:40المد الثاني عند الساعة 23:23 الجزر الاول عند الساعة 16:25والجزر الثاني عند الساعة 05:21.

و فيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبو ظبي 25 15 75 30

دبي 26 16 70 25

الشارقة 26 12 75 25

عجمان 26 16 75 30

أم القيوين 25 13 80 30

رأس الخيمة 25 13 85 25

الفجيرة 25 17 65 40

العين 25 16 60 25

ليوا 25 12 90 25

الرويس 24 14 85 40

السلع 24 15 80 35

دلما 24 18 70 45

طنب الكبرى 23 19 75 50

طنب الصغرى 23 19 75 50

أبو موسى 23 18 75 50