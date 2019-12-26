وفد أممي يشيد بجهود الإمارات في مجال حماية وتعزيز حقوق الإنسان

المصدر: وام

توجه وفد من المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة بالشكر لشرطة دبي على كافة الجهود التي تقوم بها في مجال حماية وتعزيز حقوق الإنسان.

جاء ذلك خلال لقاء العميد الدكتور محمد عبدالله المر مدير الإدارة العامة لحقوق الإنسان بشرطة دبي مع وفد المفوضية السامية لحقوق الإنسان برئاسة محمد النسور رئيس قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وذلك بهدف الاطلاع على جهود دولة الإمارات في مجال حقوق الإنسان.

وأكد العميد محمد المر - خلال اللقاء الذي حضره العقيد الدكتور سلطان الجمال مدير مركز مراقبة الاتجار بالبشر والعقيد الدكتور أحمد المنصوري مدير إدارة الحقوق والحريات وأسعد صالح عضو من إدارة الشرق الأوسط في مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان - أن دولة الإمارات تعد نموذجا رياديا في تقرير حقوق الإنسان وحمايتها بما تبذله من جهود مضنية وحثيثة لمحاربة كل ما يمس هذه الحقوق من جرائم لا إنسانية عاقدة العزم على تطبيق مبادئ العدل والمساواة ومراعاة الحقوق على كافة الأصعدة.

وقال إن الإمارات دأبت منذ تأسيسها على إنشاء مجتمع ركيزته العدالة ويسوده الأمن والتسامح في بيئة تتعدد فيها الثقافات والعقائد واللغات يعيش فيه الأفراد بانسجام وتناغم كنتيجة حتمية للحرية التي كفلها لهم القانون ذلك أن الإمارات تولي باهتمام بالغ قيم الإنسان احتراما وأولوية كبرى وهي حتى اليوم ملتزمة بتعزيز وتفعيل الآليات التي تراعي حقوق الإنسان.

واطلع الوفد خلال زيارته على تجربة حقوق الإنسان في شرطة دبي والبرامج المقدمة في هذا الشأن .. كما قام بزيارة مركز الشرطة الذكي "SPS "في مركز شرطة المرقبات حيث أبدى إعجابه بهذه التجربة الشرطية الفريدة من نوعها في المجال الأمني.