«محمد بن راشد للإدارة الحكومية» تخرّج دفعة من «قيادات»

المصدر: دبي - البيان

نظمت كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، أول مؤسسة أكاديمية بحثية متخصصة في الإدارة الحكومية والسياسات العامة على مستوى الوطن العربي، أمس، حفل تخريج الدفعة الثانية من برنامج «قيادات»، الذين يمثلون 15 من مديري الإدارات ورؤساء الأقسام في النيابة العامة بدبي.

وشهد الحفل الذي أقيم في مقر الكلية بدبي الدكتور علي سباع المري الرئيس التنفيذي لكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، والمستشار عصام عيسى الحميدان النائب العام للنيابة العامة بدبي، والبروفيسور رائد العواملة، عميد كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، إلى جانب عدد من أعضاء هيئة التدريس بالكلية وموظفين في كل من الكلية والنيابة العامة.

ويستهدف برنامج «قيادات» تمكين قادة المستقبل وتأهيل الكوادر الحكومية وتزويدهم بالمهارات والكفاءات التي تلبي تطلعات القيادة الرشيدة وتوجهات حكومة المستقبل.

وسلّم الدكتور على بن سباع المري، والمستشار عصام عيسى الحميدان والبروفيسور رائد العواملة، الخريجين الشهادات، حيث أعرب الخريجون عن سعادتهم بالتخرج من برنامج «قيادات» وبداية مرحلة جديدة في مسيرتهم المهنية، بما يلبي طموحاتهم ومتطلبات المرحلة المقبلة التي تستلزم المزيد من التطوير في آليات العمل والارتقاء بأداء النيابة العامة في دبي خدمة لمصالح المواطنين وضمان تطبيق القانون على النحو الأمثل.

وأعرب المستشار عصام عيسى الحميدان النائب العام للنيابة العامة في دبي، عن سعادته بتخريج دفعة جديدة من برنامج قيادات من أعضاء السلطة القضائية والموظفين، مؤكداً أن تأهيل كوادر النيابة العامة يعكس رؤى وطموحات النيابة العامة في استشراف المستقبل والاستعداد لمواجهة تحدياته.

ومن جانبه قال الدكتور علي بن سباع المري: «فخورون بتخريج نخبة جديدة من قيادات النيابة العامة بدبي الذين أظهروا مدى جاهزيتهم واستعدادهم التام لمتطلبات المستقبل وما يحمله من تحديات».

محاور

ويتناول برنامج «قيادات» 4 محاور رئيسية، أولها: «القيادة الاستراتيجية في عصر التحديات»، والذي يهدف إلى تعزيز الفهم السليم لمفهوم القيادة في القطاع العام ومناقشة التحديات وآخر التطورات في العمل الحكومي، بالإضافة إلى تعزيز التفكير القيادي الاستراتيجي والاستخدام الفعّال لأدوات التخطيط الاستراتيجي للتعامل مع التحديات وإدارة التغيير.

وأما المحور الثاني «التوجهات الحديثة في استشراف المستقبل والتميز الحكومي» فيعمل على تعريف المشاركين بالفكر الجديد في مجال التميز الحكومي وأهم خصائصه والتوجهات الحديثة في مجال نماذج وبرامج التميز الحكومي.

ويعمل المحور الثالث «المسرعات الحكومية 10X» على اكتساب مهارات ابتكار القيمة، بالإضافة إلى إتقان طرق توليد الابتكارات الجذرية، وآليات إقناع المعنيين بالابتكارات الجذرية، وبناء مهارات فرق الابتكارات الجذرية 10X.

ويسلط المحور الرابع «الطاقة الإيجابية ودورها في إسعاد الموظفين» الضوء على أهمية مفهوم الطاقة الإيجابية، وضرورة السعادة الوظيفية كميزة تنافسية، ويعمل على صقل مهارات المشاركين فيما يتعلق بنظريات التحفيز، بالإضافة على إطلاع المشاركين على تجارب المؤسسات العالمية وأفضل الممارسات في مجال تحقيق السعادة الوظيفية.

التزام

يأتي تخرج الدفعة الثانية من برنامج «قيادات» تأكيداً على التزام كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية بتنمية القدرات المؤسسية داخل الدولة، وتعزيز قدرات كبار المسؤولين والموظفين، وإطلاعهم على أحدث التطورات في السياسات العامة ووضع الاستراتيجيات والخطط، ليكونوا مساهمين فاعلين في مسيرة العمل الحكومي من خلال تمكينهم في صناعة القرار وتنظيم العمل داخل دوائرهم.