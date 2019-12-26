بلدية العين تحتفي بأصحاب الهمم

المصدر: العين ـ داوود محمد

نظم فريق إسعاد أصحاب الهمم التابع لبلدية منطقة العين، فعالية اليوم العالمي لأصحاب الهمم تحت رعاية الشيخ هزاع بن طحنون بن محمد آل نهيان وكيل ديوان ممثل حاكم أبوظبي في منطقة العين.

حيث افتتح الفعاليات المهندس علي خليفة القمزي مدير عام بلدية منطقة العين بالإنابة.

وتضمنت الفعالية التي حملت شعار «معاً نرسم الابتسامة» أنشطة متنوعة ومميزة بمشاركة عدد من الجهات الحكومية وشبه الحكومية والخاصة والمتطوعين.

وأكد سالم راشد بن سويدان الكتبي، رئيس فريق إسعاد أصحاب الهمم: «أن إقامة مثل هذه الفعاليات لفئة أصحاب الهمم ترسخ رؤية القيادة الرشيدة في دمج أصحاب الهمم بالمجتمع وتقديم فعاليات وأنشطة تساهم في فهم أكبر لاحتياجات هذه الشريحة من المجتمع ودعم وضمان حقوقهم».