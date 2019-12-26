ملتقى في دبي يناقش خدمات الإسعاف

المصدر: دبي - البيان

نظمت مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف ممثلة بإدارة الشؤون الطبية والفنية وقسم تنظيم خدمات الإسعاف ملتقى موسعاً مع ممثلي المنشآت والمراكز التدريبية الحكومية والخاصة التي تقدم الخدمات الإسعافية في دبي برعاية المستشفى الأمريكي - دبي.

وذلك بغرض التشاور وتبادل الآراء ووجهات النظر حول تطبيق إجراءات الترخيص المتبعة ومدى ملاءمتها لطبيعة النشاط والرد على استفسارات واقتراحات الضيوف من قبل القائمين على تنظيم خدمات الإسعاف وإدارتها وتسيير أعمالها في إطار تحقيق هدفها الاستراتيجي وهو إسعاد المتعاملين والشركاء والترابط المجتمعي وتعزيز العلاقات الودية مع الجهات المستهدفة وتماشياً مع مبادرة حكومة دولة الإمارات لعام 2019 وهو عام التسامح.

وقال المدير التنفيذي خليفة الدراي في كلمته خلال الحفل: «إن المؤسسة تتطلع إلى تطوير التنسيق وتوسيع التعاون مع منشآت القطاع الحكومي والخاص التي تقدم الخدمات الإسعافية والتدريبية في دبي، لافتاً إلى أن قانون تنظيم خدمات الإسعاف الذي أصدره المجلس التنفيذي عام 2011 في هذا الصدد خير دليل على توجهات القيادة الرشيدة نحو تطوير وتحديث هذه الخدمة الحضارية لتكون عند أعلى مستويات الإتقان والجودة».

وأكد الدراي أن تنظيم الخدمة على النحو الذي جاء به قرار المجلس التنفيذي يعني التعاون والتنظيم والتخطيط للمستقبل لما هو أفضل لمقدمي الخدمة وللمستفيدين منها، مشيراً إلى أن الهدف الفعلي من الملتقى هو توضيح الإجراءات التي سيتم تحديثها وتبسيطها.

ومن جانبه قال الدكتور عمر السقاف، مدير إدارة الشؤون الطبية والفنية: «إن الفعالية التي تطلقها مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف سنوياً وهي «ملتقى تنظيم خدمات الإسعاف» تستهدف المتعاملين من الجهات الخارجية والمهنيين التابعين إليهم، إضافة إلى المتعاملين من الجهات الحكومية».

وفي ختام الملتقى كرمت المؤسسة عدداً من المنشآت الخاصة والمراكز التدريبية المرخصة لديها والذين تميزوا باتباع دليل خدمات الإسعاف الصادر عن المؤسسة بشكل دائم وكامل وعدم مخالفتها للنظم والقوانين واللوائح المتبعة، والتي تسهم في الالتزام بالمعايير الموحدة والتميز وتحقيق ريادة الأعمال في دبي.