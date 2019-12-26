بلدية أبوظبي تنجز أعمال تطوير إنارة طريق الباهية

المصدر: أبوظبي - البيان

أنجزت بلدية مدينة أبوظبي متمثلة في قطاع البنية التحتية وأصول البلدية وبالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين خلال الربع الرابع من العام الحالي في نوفمبر الجاري، أعمال رفع كفاءة وتطوير إنارة طريق الباهية الرئيس وشارع الربان المحاذي لمنطقة الباهية القديمة.

وجاء ذلك تنفيذاً لرؤية أبوظبي المستقبلية وتعزيزاً لمعايير جودة الحياة في الإمارة بدعم النمو والتطوير العمراني في المنطقة وفق أفضل المعايير العالمية وبما يتماشى مع متطلبات التنمية المستدامة،.

حيث تم الاستبدال بوحدات الإنارة التقليدية وحدات إنارة حديثة موفرة للطاقة من نوع LED على 222 عمود إنارة، بالإضافة إلى القيام بأعمال الصيانة اللازمة لأعمدة الإنارة بما يتناسب مع دليل الإنارة الخاص بإمارة أبوظبي، وقد بلغت التكلفة الإجمالية للأعمال المنجزة 360 ألف درهم.