«طرق دبي» تحتفي بموظفين أمضوا سنوات طويلة في الخدمة

المصدر: دبي - البيان

كرم مطر الطـــاير المــدير الــعام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات في دبي، موظفي الخدمــة الطـــويلة الذين أمضوا سنوات طويلة في خدمة حكومة دبي.

وذلك تقديراً لجهودهم وعطائهم في خدمة الــوطن طيـــلة السنوات الماضية.

وحضر الحفــل الذي أقيم في قاعة الوصل في الهيئة عدد من المديرين التنفــيذيين ومديري الإدارات والموظفين في الهيئة. وشمل التكريم 5 موظفين أمضوا أكثر من 40 سنة في الخدمة، وهم: «عبد الرزاق عبدالله النوبي، ومحمد زايد بخيت، وعلي محمد الشمار، ورضا عبدالرحيم أبو الحسن، وعبدالسلام أمير بخش».

كما شمل التكريم 10 موظفين أمضوا أكثر من 30 سنة في الخدمة، و10 موظفين أمضوا أكثر من 20 سنة في الخدمة، و12 موظفاً أمضوا في الخدمة فترة تتراوح بين 10 و15 سنة.

وأشاد مطر الطاير، بالخدمات الجليلة التي قدمها الموظفون القدامى خلال فترة عملهم في حكومة دبي، حيث عاصروا المراحل الأولى في التنمية الشاملة التــي شـــهدتها الإمارة، وقدموا أعمالاً مميزة وكان لجهودهم دور كبير في تحقيق العديد من الإنجازات.

طاقات فعالة

وقال: «تحــرص هيئة الطرق والمواصلات في دبي على تكريم هذه الخبرات والحفاظ عليها لأنهم طاقات فعالة لا يمكن الاستغناء عنها في دفع مسيرتنا التنموية للأمام.

مؤكداً أن الهيئة تضع تطوير وتأهيل الموظفين العاملين لديها في قمة أولوياتها، وتحفزهم لبذل المزيد من الجهد والتميز في العمل، للاستمرار في تطوير مسيرة البناء، الأمــر الذي أدى إلى إحداث نقلة نوعية في البنية التحتية لشبكة الطـــرق والمواصلات في الإمارة لمواكبة التنمية الشاملة، والمساهمة في تحقيق رؤية حكومتنا الرشيدة».