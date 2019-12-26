تكريم 929 موظفاً خدموا في «صحة دبي» لفترات طويلة

المصدر: دبي - البيان

كرّمت هيئة الصحة في دبي 929 موظفاً وموظفة، ممن تراوحت مدة خدمتهم بين 10 سنوات و25 سنة، وأعلنت الهيئة أن هذا التقليد الذي بدأته العام الماضي، سيتواصل بشكل سنوي، تقديراً منها لجهود الموظفين، وعرفاناً بدورهم، وتحفيزاً لهم ولغيرهم على العطاء والتفاني في العمل.

جاء ذلك خلال حفل نظمته الهيئة أمس، تحت عنوان «الولاء المؤسسي»، بحضور معالي حميد محمد القطامي المدير العام لهيئة الصحة بدبي، والمديرين التنفيذيين.

وقال معالي القطامي في مستهل حفل التكريم: «إن هيئة الصحة بدبي تزخر بموظفين يدركون قيمة رسالتهم النبيلة ومسؤولياتهم وواجباتهم تجاه الناس، والمرضى على وجه التحديد، وإن الهيئة تعتز بوجود عناصر مجتهدة ومتميزة في جميع القطاعات والتخصصات الطبية والطبية المساندة والإدارية».

وأعرب معاليه عن تقدير الهيئة البالغ لأبنائها ليس لما يقدمونه من أمثلة للإخلاص في العمل وفقط، وإنما لروح الفريق الواحد التي يتسمون بها، وروح المبادرة التي تدفعهم لأداء عملهم بتفانٍ.

وأكد أن «صحة دبي» حرصت على أن يكون التكريم السنوي لموظفيها، تحت عنوان: «الولاء المؤسسي»، وذلك نظراً لقيمة هذا المفهوم، التي تعمل الهيئة على تعزيزه في أوساط الموظفين بمختلف تخصصاتهم ومستوياتهم الوظيفية.

ولفت إلى أن الهيئة كما تعمل دائماً على إسعاد المتعاملين، فإنها تعمل في الوقت نفسه على رضا موظفيها وإسعادهم، لأنها ترى أن راحة الموظف وسعادته تنعكس مباشرة في أدائه، وفي مستوى جودة ما تقدمه الهيئة للمجتمع من خدمات.

وأضاف: «لا يسع الهيئة إلا أن تشكر جميع المجتهدين، وكل من أمضى سنوات طويلة في خدمة المصلحة العامة وأهداف التطوير، وكل ما يصب في مصلحة الناس، وما يحفظ للناس حياتهم وصحتهم».

ووجه معالي القطامي الشكر والتقدير لقطاع خدمات الدعم المؤسسي المشترك، وإدارة الموارد البشرية، على مجموعة المبادرات المبتكرة التي يتم تنفيذها في الهيئة.