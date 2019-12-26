إنجاز مشروع تقاطع «8» على طريق الشارقة - الذيد

المصدر: الشارقة - البيان

أعلن المهندس يوسف صالح السويجي رئيس هيئة الطرق والمواصلات في الشارقة، عن إنجاز جديد يضاف لسلسلة إنجازات الهيئة وجهودها في مشاريع البنية التحتية بالإمارة.

حيث كشف عن إنجاز مشروع تقاطع رقم «8» على طريق الشارقة ـ الذيد، وافتتاحه رسمياً أمام حركة المرور، وذلك بتكلفة إجمالية بلغت 67 مليون درهم.

وقال: «إن المشروع يأتي تنفيذاً لرؤى وتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، الخاصة بالتوسع في مشاريع تطوير البنية التحتية والشبكة الطرقية لما لها من أهمية في التسهيل على المواطنين والقاطنين على أرض الإمارة للتنقل بين المدن والمناطق بسهولة ويسر، ولتقديم أفضل الخدمات بما يواكب خطط التنمية الشاملة في الإمارة.

وبمتابعة حثيثة من سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، رئيس المجلس التنفيذي للإمارة، الخاصة بتطوير شبكات الطرق وتنفيذها بأعلى المواصفات العالمية لتواكب الطفرة العمرانية والاقتصادية التي تشهدها الإمارة».

وأكدت أن الهيئة ماضية في تعزيز البنية التحتية والمشاركة في مسيرة ازدهار الشارقة، وتنفيذ عدد من المشاريع الكبرى تماشياً مع الأجندة الوطنية لرؤية الإمارات 2021 الهادفة للوصول إلى بيئة مستدامة وبنية تحتية متكاملة نتطلع من خلالها إلى أن تصبح الدولة الأولى عالمياً في جودة البنية التحتية والطرق.

وترسيخاً لمبادئ استراتيجية جودة الحياة 2031 لتعزيز السعادة في الدولة من خلال إقامة مدن ومجتمعات تعتمد على بنية تحتية وأنظمة تنقل مستدامة.

ومن جانبها قالت فاطمة الكتبي مدير إدارة مشاريع الطرق في الهيئة المهندسة: «إن الهيئة أنجزت عدداً من المشاريع الحيوية هذا العام.

وعلى رأسها إحلال الجسر الثامن المفرد المكون من حارة للسير لكل اتجاه والمتقاطع مع طريق الذيد، وإنشاء جسر جديد مزدوج مكون من حارتين للسير لكل اتجاه بعرض 7.3 أمتار في كل اتجاه، ويتصل هذا الجسر عند طرفيه بدورين مع عدد 4 طرق كمخارج حرة بطول إجمالي يبلغ 2.6 متر».