«الأعلى للأمومة» يحتفل بحصول أمهات أصحاب الهمم على شهادات في التربية الخاصة

المصدر: أبوظبي - وام

أكدت الريم عبد الله الفلاسي الأمينة العامة للمجلس الأعلى للأمومة والطفولة، أن تخريج دفعة من أمهات أصحاب الهمم وحصولهن على شهادة الدبلوم المهني في التربية الخاصة بعد حصولهن على المنحة الدراسية من المجلس يعد الثمرة الأولى لتوجيهات سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية.

بإنشاء جمعية أمهات أصحاب الهمم «همة» وتقديم الدعم الكامل لها.

وقالت إن هذا التخريج يعد باكورة عمل المجلس الأعلى للأمومة والطفولة تنفيذاً لتوجيهات سمو أم الإمارات والعمل مع المؤسسات العامة والخاصة بالدولة لتقديم الدعم والمساعدة لجمعية أمهات أصحاب الهمم وكذلك العمل على دمج أصحاب الهمم في المجتمع والاستفادة من إمكاناتهم وطاقاتهم ليشاركوا في مسيرة التنمية بدولة الإمارات.

جاء ذلك بمناسبة احتفال المجلس الأعلى للأمومة والطفولة أمس بتخريج دفعة من أمهات أصحاب الهمم لحصولهن على شهادات الدبلوم المهني في التربية الخاصة من مركز التعليم المستمر بجامعة عجمان، وذلك في فندق نوفوتيل بأبوظبي بحضور عدد من المسؤولين في المجلس الأعلى للأمومة والطفولة وجامعة عجمان.

وألقت فاطمة الحوسني عضو جمعية أمهات أصحاب الهمم، كلمة في الحفل عبّرت فيها عن فرحة الجميع بهذا التخرج الذي يعد الأول من نوعه بعد تأسيس الجمعية بتوجيهات سمو أم الإمارات.