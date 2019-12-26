شرطة أبوظبي تكرّم الموظفين وفرق العمل المتميزين

المصدر: أبوظبي - البيان

كرّمت شرطة أبوظبي الموظفين وفرق العمل المتميزين، وأصحاب الخدمة الطويلة الممتازة تقديراً لجهودهم في تطوير وتحديث منظومة العمل الشرطي، والارتقاء وتقديم أفضل الخدمات الشرطية.

ويعكس التكريم جهود شرطة أبوظبي في تحفيز منتسبيها على الإبداع والابتكار وتعزيز التميز الوظيفي وتكامل العمل ووضع الحلول على نحو يسهم في تحسين جودة الخدمات وإسعاد المتعاملين، وذلك تزامناً مع الإعلان عن الاستعدادات في عام 2020 للخمسين عاماً المقبلة في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وشهد اللواء الركن طيار فارس خلف المزروعي قائد عام شرطة أبوظبي حفل التكريم الذي أقيم خلال الملتقى القيادي الرابع لشرطة أبوظبي في مسرح الشهداء بمقر القيادة، بحضور اللواء مكتوم علي الشريفي، مدير عام شرطة أبوظبي، ومديري القطاعات، والمنتسبين.

وقال اللواء فارس خلف المزروعي، قائد عام شرطة أبوظبي إن الملتقى يتزامن مع الإعلان عن العام 2020 بأنه سيكون «عام الاستعداد للخمسين»، من خلال الانطلاق في أكبر استراتيجية عمل وطنية من نوعها على كافة مستويات الدولة الاتحادية والمحلية، محددة الملامح والمسارات، على أن تشارك مؤسسات القطاعين العام والخاص والمواطنون والمقيمون في صياغة الحياة في دولة الإمارات للخمسين عاماً المقبلة. وأضاف في كلمة خلال الملتقى أن الاستعداد للخمسين يسطر لنهضة استثنائية لدولة الإمارات .

وذلك بتوجيهات قيادتها وإبداع أبنائها، ويعكس رؤية ثاقبة وعميقة تستشرف نصف قرن من المستقبل ويشكل منهجاً شاملاً ومتكاملاً لمسيرة الخمسين المقبلة بهدف إحداث قفزات نوعية في شتى المجالات، ومن أهمها الأمن الوطني.