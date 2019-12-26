6 أيام على إغلاق باب الترشح لجائزة أبوظبي

المصدر: أبوظبي - البيان

أعلنت اللجنة المنظمة لجائزة أبوظبي، المبادرة الحكومية التي تكرّم مَن أسهموا بأعمالهم الخيّرة في خدمة المجتمع وقدموا أعمالاً وخدمات جليلة للإمارة والدولة، عن بقاء 6 أيام على إغلاق باب الترشيح للدورة الـ 10 من الجائزة.

حيث ستستمر في استقبال الترشيحات حتى 31 ديسمبر الجاري عبر موقعها الإلكتروني: www.abudhabiawards.ae، أو الرقم المجاني: 8003331.

وتــم إطــلاق حملة الترشيح لهـــذا العام خلال شهر رمضان المبارك تحت شــعار «خيرٌ بلا حدود». ومنذ بداية الحملة حرصت اللجنة المنظمة على تنظيم سلسلة مــن اللقاءات التعريفية في مجالس أبوظبي والجامعات والفعاليات المجتمعية، التي سلطت الضوء على أهمية عمل الخير وأثــــره الإيجابي على حيـــاة الفــرد والمجتمع.

وتستقبل جائزة أبوظبي الترشيحات من كافة فئات المجتمع، ويمكن ترشيح أي شخص قدم مساهمة إيجابية للمجتمع في أبوظبي وعلى مستوى الدولة، بغض النظر عن العمر، أو الجنسية، أو مكان الإقامة.

وعند انتهاء فترة الترشيحات، ستقوم اللجنة المنظمة لجائزة أبوظبي بتقييم وفرز جميع استمارات الترشيح ومن ثم إعداد تقارير مفصلة عن عمل كل فرد والمساهمة التي قدمها ومصداقيتها، تليها عملية تقييم دقيقة لكافة الترشيحات. وفي المرحلة الأخيرة يتم اختيار المكرمين والإعلان عنهم في الحفل الرسمي لتوزيع الجوائز المقرر إجراؤه خلال الربع الأول من عام 2020.

وفي هذا الصدد، قال عيسى السبوسي، عضو لجنة تنظيم جائزة أبوظبي: «إن ترشيح شخص ما لنيل هذه الجائزة هو فعل خير بحد ذاته، فما زالت أبواب الترشيح مفتوحة، ونحث جميع أفراد المجتمع على تقديم ترشيحاتهم قبل 31 ديسمبر».