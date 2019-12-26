«كهرباء دبي» تدعو إلى ترشيد استهلاك المياه

المصدر: دبي - البيان

أطلقت هيئة كهرباء ومياه دبي خدمة «إشعار باستهلاك مرتفع للمياه» وذلك ضمن مبادرة الاستجابة الذكية التي أطلقتها الهيئة في يوليو الماضي، وتساعد الخدمة المتعاملين على اكتشاف أية تسريبات في توصيلات المياه بعد العداد.

حيث يتم إرسال إشعارات آنية للمتعامل في حال اكتشاف نظام العدادات الذكية أي ارتفاع غير معتاد في الاستهلاك، حتى يبادر بفحص التوصيلات الداخلية وإصلاح أية تسريبات في توصيلات المياه بالاستعانة بفني متخصص، بما يسهم في وقف الهدر وتقليل التكلفة على المتعاملين.

وساهمت الخدمة في تقليل هدف «متوسط وقت المعالجة» للإخطارات الطفيفة من 3 ساعات إلى ساعتين والإشعارات الرئيسية من 6 ساعات إلى 4 ساعات، مما أدى إلى تحسين نظام التنبيه الاستباقي للعدادات الذكية.

ونجحت هيئة كهرباء ومياه دبي من خلال بنية تحتية متقدمة لعدادات المياه الذكية، واعتمادها على الذكاء الاصطناعي واستراتيجية تطوير الحلول الاستباقية في الحد من التسرب والهدر وتفادي الفواتير العالية غير الضرورية، والأضرار التي قد تلحق بممتلكات المتعاملين. ويتم تنبيه المتعاملين إلى زيادة الاستهلاك في غضون يومين، علماً أن العملية ذاتها كانت تستغرق ما يقرب من 29 يوماً.

وبعد المقارنة المعيارية للعدادات الذكية بمماثلاتها في الولايات المتحدة فإن الهيئة تقدم خدمات التنبيه بشكل أسرع، وعلى عكس الهيئات الأخرى، يتم توفير هذه الخدمة مجاناً للمتعاملين.

نتائج ملموسة

وأكد سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، سعي الهيئة لإشراك المتعاملين وأفراد المجتمع في جهود حماية البيئة والحفاظ على الموارد الطبيعية .

وحث القطاعات المختلفة على اتباع نمط حياة واعٍ ومسؤول في استهلاك الكهرباء والمياه لترسيخ أسس الاستدامة البيئية ودعم مسيرة التنمية المستدامة وتعزيز الاستدامة البيئية في دبي في إطار استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050 التي تهدف إلى أن تكون دبي المدينة الأقل في البصمة الكربونية على مستوى العالم.

واستراتيجية إدارة الطلب على الطاقة والمياه التي تهدف إلى تقليل استهلاك الكهرباء والمياه بنسبة 30% بحلول عام 2030. وأشار الطاير إلى سعي الهيئة المتواصل لتطوير الخدمات التي تقدمها من خلال رفع كفاءتها وفعاليتها عبر الابتكار لترسيخ مكانة دبي كقطب عالمي للتميز والابتكار.

كما تعمل على التنسيق مع عدة جهات حكومية لتطبيق التحسينات في إطار مفهوم الحكومة الواحدة، بما يضمن توفير إمدادات موثوقة من الكهرباء والمياه لجميع سكان دبي لضمان ظروف مريحة لجميع سكان الإمارة، وخاصةً فيما يتعلق بتأمين احتياجاتهم من الطاقة والمياه على مدار الساعة.

إثراء

ومن جانبه، قال المهندس مروان بن حيدر، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع الابتكار والمستقبل وقائد فريق الابتكار في هيئة كهرباء ومياه دبي:

«تعد خدمة الاستجابة الذكية للبلاغات الفنية للكهرباء والمياه واحدة من خدمات الهيئة التي تثري تجربة المتعاملين من خلال توفير وقتهم وجهدهم وتحقيق سعادتهم، عبر خدمات تعتمد على الذكاء الاصطناعي، حتى باتت الهيئة مرجعاً لأفضل الممارسات في مجال إسعاد المتعاملين والتميز في الخدمات.

ومن خلال فريق الابتكار نعمل على تحديد المبادرات التي من شأنها تحقيق سعادة المتعاملين بالاعتماد على أدوات ابتكارية لفهم وتحليل احتياجات وتوقعات المتعاملين من خلال إشراكهم في الاستبيانات ومجموعات التركيز.

3 مجالات

تم تحسين وتطوير الاستجابة الذكية للبلاغات الفنية للكهرباء والمياه بناءً على 3 مجالات رئيسية هي رفع الوعي عند المتعاملين عبر اعتماد أسلوب التفاعل الاستباقي معهم، وإعادة تصميم رحلة المتعامل بشكل كامل ومبتكر، وتخطي مجالات عمل الهيئة وتوفير خدمات صيانة خاصة من خلال شراكات فعالة مع القطاع الخاص».