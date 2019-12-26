تخريج 19 مواطناً في دبلوم «سفراء الضيافة»

المصدر: دبي ــ مرفت عبد الحميد

احتفل المعهد السويسري لإدارة الفنادق والسياحة بتخريج 19 طالباً وطالبة إماراتيين، من برنامج دبلوم سفراء الضيافة الخاص بالمواطنين، والذي يعنى بتعليم وتدريب الشباب المواطن على إدارة عمليات الضيافة والفندقة.

وبهذه المناسبة أكد أحمد بن بيات الشريك الإداري للمعهد السويسري لإدارة الفنادق والسياحة: «أنه تم تأهيل الدفعة بأعلى المعايير العالمية فيما يتعلق بالمعرفة والخبرات والمهنية في التعامل والإدارة، مشيراً إلى أنه تم توظيف 58% من خريجي الدفعة خلال أقل من 6 أسابيع من انتهائهم من التدريب».

وتابع: «يأتي البرنامج بهدف صقل خبرات الشباب المواطن لتحقيق رؤية الإمارات لأن تكون ضمن أفضل دول العالم بحلول اليوبيل الذهبي للاتحاد».

وأضاف: «يحتل قطاع الضيافة أهمية بالغة في تحقيق رؤية الدولة لعام 2021، وهذا ما يسعى إلى تحقيقه المعهد السويسري لإدارة الفنادق والسياحة مع برنامج سفراء الضيافة اللذين يعملان لغاية واحدة وهي الارتقاء بشبابنا لرفعة مكانة الدولة، معرباً عن شكره لوزارة الموارد البشرية والتوطين الرامية إلى الاستثمار في طاقات الشباب ومواهبهم وصقلها على النحو الأفضل».

ومن جانبها أوضحت فاطمة الحوطي مدير إدارة التدريب وتنمية المهارات في وزارة الموارد البشرية والتوطين لـ«البيان»: «أن البرنامج بالتعاون مع الوزارة يهدف لتأهيل نخبة من المواطنين الباحثين عن عمل لرفد هذا القطاع الحيوي المستهدف للتوطين.

حيث تم طرح البرنامج في دبي ورأس الخيمة والفجيرة، مشيرة إلى أنه سيتم إلحاق الدفعات الجديدة بالبرنامج مطلع 2020، حيث لوحظ إقبال لافت ووعي من الطلبة المواطنين بضرورة توطين هذا القطاع ورفده بكوادر إماراتية مؤهلة وقادرة على قيادته».

ومن ناحيتها أشارت مديرة الأعمال للمعهد السويسري لإدارة الفنادق والسياحة، جوديت توث إلى أن البرنامج ركز على تسليح الطلبة بمهارات بسوق العمل وصقلهم بخبرات عالمية المستوى. وأوضحت أن دبلوم سفراء الضيافة يرتكز على 9 برامج تغطي مجالات مثل اللغة الإنجليزية في إدارة الضيافة وإدارة الإقامة القصيرة والطويلة الأمد،.

بالإضافة إلى برامج الريادة والتسويق وخدمة العملاء وإدارة الفعاليات والأحداث، كما تم تطوير البرنامج بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتوطين في سبيل دعم مبادرة التوطين التي أطلقتها الدولة والتي تتماشى مع رؤية الإمارات 2021.

3 أشهر

لتسهيل الالتحاق على الطلبة الإماراتيين ستتم إتاحة الدبلوم في جميع إمارات الدولة ليمتد على فترة 3 أشهر لدفع المواهب المحلية والمساعدة على بناء رحلة وظيفية في عالم الضيافة، حيث تتمثل الأهداف الرئيسية لبرنامج سفراء الضيافة في تطوير مواهب وخبرات مواطني الدولة ومن ثم تخريجهم بأول دبلوم سويسري معتمد من قبل الدولة.