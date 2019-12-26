تعاون بين «النيابة العامة» والشرطة في رأس الخيمة

المصدر: رأس الخيمة - وام

بحثت دائرة النيابة العامة برأس الخيمة والقيادة العامة لشرطة رأس الخيمة قضايا التعاون بن الطرفين وناقشا شؤون البلاغات والإشكاليات التي تواجه الإحالة.

والقضايا المحفوظة لعدم كفاية الأدلة وجرائم الاتجار بالبشر وغيرها من المواضع التي تهم الجهتين.

جاء ذلك خلال استقبال المحامي العام بدائرة النيابة العامة أحمد عيّاش العموش، والمحامي العام للنيابة الكلية راشد أحمد آل مالك، لوفد القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة.

ممثلاً في الإدارة العامة للعمليات الشرطية، برئاسة العميد طارق محمد بن سيف نائب مدير عام العمليات الشرطية، يرافقه العقيد إبراهيم محمد مطر مدير إدارة مراكز الشرطة الشاملة، بحضور أحمد محمد حريميش مدير إدارة النيابة الجزئية والمسائية، وعدد من ضباط الشرطة، وذلك بمبنى دائرة النيابة العامة.

وأكد المحامي العام بدائرة النيابة العامة أحمد عيّاش العموش أنه ضمن إطار رؤية القيادة وتوجيهات حكومة الإمارات وسعيها لتحقيق ونشر السعادة ورفع مستويات جودة الحياة لابد من تنسيق وتعزيز الجهود بين دائرة النيابة العامة والقيادة العامة لشرطة رأس الخيمة، لتلمس العقبات التي قد تواجه العمل المشترك.

والعمل على حلها سريعاً، بما ينعكس إيجاباً على أداء القضاء في الإمارة، وسرعة البت والفصل في القضايا، مشيداً بهذا التعاون المشترك على مدار عدة سنوات سابقة ما ساهم في دعم التواصل وتطوير مهام الشؤون الأمنية والقضائية في الإمارة.

من جانبه أكد العميد طارق بن سيف أهمية التنسيق بين الجانبين في إطار ترسيـخ سـيادة القانون وتعزيـز الأمـن المجتمعي والاقتصـادي وهمية رصد التحديات التي قد تواجه العمل المشترك ووضع الحلول العملية لها بما يساهم في رفع مستوى الأداء العام وصولاً إلى تحقيق أمن واستـقرار مجتمعي شامل.