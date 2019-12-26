حاكم الفجيرة: «قطار الاتحاد» يعزّز مكانة الإمارات في النقل البري

المصدر: الفجيرة ـ وام

أكد صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة أهمية مشروع قطار الاتحاد في تعزيز مكانة الإمارات على خارطة قطاع النقل البري.

وربط مناطق وموانئ الدولة بعضها ببعض من خلال شبكة حديثة للطرق بما يتفق مع أحدث الممارسات العالمية.جاء ذلك خلال لقاء سموه في قصر الرميلة أمس، عدداً من أعضاء مجلس إدارة شركة الاتحاد للقطارات الذي ضم فلاح محمد الأحبابي رئيس دائرة البلديات والنقل، ومحمد سعيد الضنحاني مدير عام الديوان الأميري في حكومة الفجيرة والمهندس شادي ملك الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد للقطارات.

وقال صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي إن دولة الإمارات، بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، تعمل على تعزيز قطاع النقل في الدولة من خلال المشاريع العديدة التي تنفذها، وخصوصاً شبكة السكك الحديدية، التي تشهد تطوراً كبيراً في تحقيق الربط بين الإمارات السبع، وتنفيذ شبكة الاتحاد للقطارات لتتصل مع شبكة دول مجلس التعاون الخليجي.

وأثنى سموه على ما تقوم به شركة الاتحاد للقطارات برئاسة سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي، من جهود.