1.5 % الدوران الوظيفي في بلدية دبي

المصدر: ■ دبي - البيان

أزاح داوود الهاجري، مدير عام بلدية دبي، الستار عن مبادرة «ميثاق تواصل القيادي مع الموظفين»، إيذاناً بإطلاقها.

وذلك خلال حضوره حفل ميثاق التواصل والإعلان عن نسبة الدوران الوظيفي، يوم أمس بحديقة زعبيل.

وتزامن اعتماد الميثاق مع الإعلان عن انخفاض نسبة دوران موظفي بلدية دبي إلى 1.5% وهو ما يعزز ثقافة الرضا لدى الموظفين والبيئة، وتوفير بيئة عمل آمنة وصحية، حيث يمثّل الأفراد أحد الأصول القيّمة لدى المؤسسات التي يعملون بها نظراً لما يتمتعون به من إمكانات تساعدهم في تحقيق إنجازات كبرى إذا ما توفّرت لهم السبل والظروف الداعمة لذلك.

وقال مدير عام بلدية دبي: «اعتمدنا ميثاقاً للقيادة، في إطار الجهود الهادفة إلى تحقيق التميز والريادة في أداء بلدية دبي الاستراتيجي والقيادي والمؤسسي، وذلك من خلال تبني أفضل الممارسات العالمية».

وأضاف داوود الهاجري: «يهدف الميثاق إلى بيان واجـبات القيادة تجاه الموظفين وتعزيز روح الفريق الواحد من خلال ترسيخ المعايير والمبادئ وتوجيه القياديين نحو الأخلاقيات الوظيفية السليمة وبيان واجباتهم التي تحكم العلاقة بين المسؤول والموظف ومسـؤولياتـهـم الوظيفية التي يجب الالتزام بها».

ودعا مدير عام بلدية دبي، خلال حفل ميثاق التواصل، مديري القطاعات والإدارات والوحدات التنظيمية في البلدية إلى تبني ميثاق القيادة، والالتزام ببنوده كنموذج عمل وميثاق شرف نحو تحقيق رؤية البلدية ورسالتها وأهدافها الاستراتيجية وتجذير قيمها المؤسسية.

وحث قيادات البلدية على توحيد وتكاتف الجهود والعمل بروح ميثاق القيادة الجديد، لتكون الدائرة نموذجاً يحتذى به في تحقيق مستوى متميز في أدائها المؤسسي، وصولاً إلى تحقيق تطلعات القيادة الرشيدة للدولة وكسب رضا المتعاملين والموظفين والشركاء.