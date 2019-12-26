محاكم رأس الخيمة تطلق مبادرة للمشاركة في اختيار الهوية الإعلامية

المصدر: رأس الخيمة - البيان

أطلقت دائرة محاكم رأس الخيمة مبادرة مجتمعية تضم موظفي ومتعاملي الدائرة، للمشاركة في دعم التصويت لاختيار التصميم الذي سيمثل شعار الهوية الإعلامية المرئية لدولة الإمارات.

تلبية لدعوة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، بالمشاركة في اختيار التصميم، والذي يعد المشروع الوطني الهادف إلى نقل قصة الإمارات للعالم.

وشارك في اختيار الشعار عبر الموقع الإلكتروني المخصص من قبل حكومة الإمارات، موظفو الدائرة والمحامون والمتعاملون، من خلال الحملة الداخلية التي نظمتها المحاكم.

وأوضح المستشار أحمد محمد الخاطري رئيس دائرة المحاكم خلال المشاركة في اختيار شعار الهوية الإعلامية، أن إشراك شعوب العالم وشعب الإمارات في اختيار أفضل تصميم يمثل الهوية الإعلامية الإماراتية، يعكس إيمان وصدق قيادتنا الرشيدة بنهج التسامح والتعايش مع الآخر الذي غرزه المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وهو بحد ذاته واجب وطني ومسؤولية كبيرة في اختيار شعار يمثل دولة الإمارات خلال الخمسين عاماً المقبلة.

وأشار إلى أن المبادرة تأتي حرصاً من دائرة محاكم رأس الخيمة في رد الجميل، وذلك بدعوة كافة موظفي ومتعاملي المحاكم للمشاركة في اختيار الشعار، من خلال المبادرة التي لاقت إقبالاً كبيراً في المشاركة بعملية التصويت التي تدعمها قيادتنا الحكيمة والحوافز منها زرع شجرة في دول العالم مقابل كل عملية تصويت.