«أكاديمية شرطة دبي» تعلن عن مبادرة «ملامسة قلب الأم»

المصدر: دبي - البيان

تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وبتوجيهات من اللواء عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، أعلنت أكاديمية شرطة دبي وللعام الثالث على التوالي عن مبادرة «ملامسة قلب الأم».

وذلك بالتزامن مع حفل تخريج طلبة الدراسات العليا والدفعة 27 من الطلبة المرشحين، والمقرر أن يقام في 15 يناير 2020. وتكمن أهمية المبادرة، والتي تم تنفيذها بمتابعة اللواء الدكتور محمد أحمد بن فهد، مساعد القائد العام لشؤون الأكاديمية والتدريب.

وإشراف العميد الدكتور غيث غانم السويدي، مدير أكاديمية شرطة دبي، في كونها الأولى من نوعها في العالم التي تهدف إلى إبراز دور الأم في بناء أجيال جديدة من قادة المستقبل، وتعزيز التقدّم المجتمعي استناداً إلى أسمى قيم التسامح والسلام والانفتاح والتعايش التي تقوم عليها دولة الإمارات.

فرحة

وتعقيباً على المبادرة، قال العميد الدكتور غيث غانم السويدي، مدير أكاديمية شرطة دبي، المشرف العام على المبادرة: تكتسب المبادرة التي أطلقناها أهمية بالغة خاصةً كونها تحتفي بمساهمات الأم في إعداد أجيال شابة مؤهلة لخدمة الوطن والنهوض بدولتنا لتصبح في مصاف أفضل الدول في العالم.

ونتطلع من خلال المبادرة إلى إدخال الفرحة إلى قلوب جميع الأمهات اللواتي يسهمن في بناء الإنسان باعتباره ثروة حقيقية وعماد التنمية في دولة الإمارات. وتتمحور مبادرة "ملامسة قلب الأم" حول تقدير وتكريم دور الأم التي تعدّ أساس تفوق وتميّز الطلبة الذين نجحوا في الحصول على شهادة جامعية من الأكاديمية.

وأكّد السويدي على أهميّة دعوة الأمهات من دول الطلبة المبتعثين من المملكة العربية السعودية والكويت ومملكة البحرين، حيث تعاونت الأكاديمية مع سفراء دولة الإمارات في هذه الدول لإرسال رسائل دعوة لأمهات الطلبة الخريجين وتقديرهن وشكرهن على دورهن الرائد في تخريج جيل واعد من رجال أمن.

وتمّ في إطار المبادرة التواصل مع الأمهات وإخبارهن بالرغبة بزيارتهن لدعوتهن لحضور حفل تخريج أبنائهن، حيث يقوم الطلبة بتقليد أمهاتهنّ القلادة كرد جميل لهن على مساهمتهن في صناعة خيرة من الشباب الذين أصبحوا اليوم فخر بلادهم وأوطانهم، وإلقاء الضوء على جهودهن في متابعة ودعم أبنائهن لتحقيق التميز والريادة.

السفارات

واستقبلت سفارة دولة الإمارات في دولة الكويت ممثلي مبادرة "ملامسة قلب الأم"، في إطار حرصها على تعميق وترسيخ العلاقات الكويتية الإماراتية، حيث استضاف السفير صقر الريسي، وفداً يمثل مبادرة "ملامسة قلب الأم" في دولة الإمارات برئاسة عواطف السويدي، رئيس مجلس السعادة والإيجابية.

وميثاء سلطان السبوسي، نائب رئيس مجلس الشرطة النسائي لإسعاد المجتمع، والتقى اللواء ناصر ناصر بورسلي، مدير عام أكاديمية سعد العبد الله للعلوم الأمنية؛ بالعقيد علي جاسم الوهيب، مدير كلية الشرطة، وذلك تأكيداً على عمق العلاقات بين الكويت والإمارات.

أمّا في الرياض، فاستقبل أحمد طنيجي، نائب رئيس البعثة/‏‏‏‏‏ الوزير المفوض، وفداً من شرطة دبي ضمن مبادرة ملامسة قلب الأم للسفارة بالرياض. وفي مملكة البحرين تم زيارة نائب مدير الأمن العام اللواء عبد الله الزايد في مكتبه في البحرين. كما وتمّت زيارة الأكاديمية الملكية للشرطة، حيث استقبل الوفد العميد فواز حسن الحسن، مدير الأكاديمية الملكية.

والعقيد موسى عيسى الدوسري، نائب مدير الأكاديمية والعقيد طلال عبد الله الغانم، مدير إدارة الشؤون الإدارية بالأكاديمية، إلى جانب عدد من العنصر النسائي، وذلك في زيارة الإدارة العامة للشرطة النسائية.

وتم، على مدى 3 أيام، إجراء زيارات لـ117 طالباً من الدفعة الـ 27 لعام 2020، بمن فيهم 101 طالب وطالبة في الإمارات، و7 في البحرين, و8 في السعودية (7 في الرياض و 1 في الجوف) وطالب واحد في الكويت.

دور فاعل

وانقسم فريق من الشرطة النسائية إلى وفدين، الأول خارج الدولة ومكوّن من 12 موظفة من العنصر النسائي من شرطة دبي، والثاني داخل الدولة ومكوّن من 35 موظفة من العنصر النسائي، وذلك بتوجيهات من اللواء عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي رئيس مجلس إدارة الأكاديمية، وإشراف العميد الدكتور غيث غانم السويدي، مدير أكاديمية شرطة دبي.

استجابة

وشهدت المبادرة توزيع صندوق لوالدي الخريج، يحتوي على درع عليها صورة للخريج ورسالة الدعوة تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وقلادة ذهبية والتي تعتبر تصريح دخول الأم لحفل التخريج، ووسام يقدم للأب، بالإضافة إلى وصلة "يو.إس.بي" (USB) تتضمن موسيقى مقدمة من أكاديمية شرطة دبي.

وإطاراً لوضع صورة تذكارية للخريج تحتوي على رسالة من اللواء عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي رئيس مجلس إدارة الأكاديمية، ومفادها "شكراً لمساهمتكم في صناعة رجال المستقبل وجعلهم فخرا لأوطانهم".

شكر

وجهت الأمهات الشكر إلى المنظمين للمبادرة، وخاصةً العنصر النسائي الذي قام بدوره على أكمل وجه، مشددات على أن هذه الخطوة ضاعفت سعادتهن وفرحهن بمناسبة تخرج أبنائهن. وقام العميد الدكتور غيث السويدي بإجراء مكالمات هاتفية لتهنئة الآباء.