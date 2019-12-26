استعراض التجهيزات والاستعدادات لتمرين «أمن الخليج العربي 2»

المصدر: أبوظبي - البيان

ترأس الفريق سيف عبد الله الشعفار وكيل وزارة الداخلية، رئيس اللجنة العليا المشتركة لتمرين أمن الخليج العربي 2، الاجتماع الثاني للجنة العليا المشتركة للتمرين التعبوي المشترك للأجهزة الأمنية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية «أمن الخليج العربي 2»، الذي عقد في قاعة الاجتماعات بنادي ضباط شرطة دبي.

وتم خلال الاجتماع عرض جدول الأعمال المتضمن عدداً من التجهيزات والاستعدادات للتمرين وخطط اللجان. واطلع وكيل الوزارة على نتائج الاجتماعات وورش العمل للفرق التخصصية من الدول الأعضاء المشاركة في التمرين.

والتي عقدت على مدى يومين، شهدت خلالها مناقشات ودراسات لخطط التمرين والسيناريوهات المعدة، وعدداً من الموضوعات المتعلقة بالتمرين بحضور أعضاء اللجنة العليا من الدول المشاركة بالتمرين، وممثل الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

استفادة

ونقل الشعفار للمجتمعين تحيات الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وتمنياته لهم بالتوفيق والنجاح، وثمّن الشعفار ورؤساء الوفود نتائج فرق العمل والجهود المبذولة والخطط التي قدمت والاستعدادات التحضيرية التي عرضت بحسب ما هو مخطط له للاستفادة القصوى من هذا التمرين التعبوي، وتبادل الفريق الشعفار المناقشات مع رؤساء وفود الدول حول الاستعدادات الجارية للتحضير للتمرين.

وتناول جدول الأعمال عدة مواضيع تتعلق بالاستعداد والتحضير للتمرين ونتائج فرق العمل التخصصية المشتركة، وعرضاً قدمه رؤساء الفرق التخصصية لنتائج الاجتماعات التحضيرية لهذه الفرق المشتركة من الدول المشاركة.

تحضير

وكان اللواء عبد الله الغيثي عضو اللجنة العليا لتمرين أمن الخليج العربي 2، رئيس فريق القيادة والسيطرة، رئيس وفد وزارة الداخلية بدولة الإمارات، افتتح بداية هذا الأسبوع أعمال الاجتماعات التحضيرية لفرق العمل التخصصية المشتركة من الدول المشاركة للتمرين التعبوي المشترك للأجهزة الأمنية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية «أمن الخليج العربي 2» في قاعة الاجتماعات بنادي ضباط شرطة دبي ضمن خطط الاستعدادات للتمرين التعبوي.