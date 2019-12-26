انضمام موظفي مجلس الأعمال الكويتي لبرنامج «إسعاد»

المصدر: دبي - البيان

وقّعت لجنة بطاقة إسعاد التابعة للقيادة العامة لشرطة دبي مذكرة تعاون مع مجلس الأعمال الكويتي، بهدف تزويد موظفي المجلس ببطاقة «إسعاد»، التي تتضمن عروضاً وخصومات ومزايا يقدمها القطاعان العام والخاص لحملة البطاقة بنسب مختلفة.

وقّع المذكرة من جانب القيادة العامة لشرطة دبي، منى محمد العامري، رئيس لجنة بطاقة إسعاد، فيما وقّعها من الجانب الآخر، محمد بن إبراهيم نائب رئيس مجلس الأعمال الكويتي بدبي، بحضور سعد الربيعان، الأمين العام للمجلس، ورمزي الزرعوني، أمين الصندوق، وعضوي المجلس، محمد الرفاعي، وبدر الصقعبي، ومن جانب «إسعاد» حضر يعقوب السويدي، رئيس قطاع السيارات، ويحيى علي، رئيس قطاع الاتصال الحكومي، وحسن الشامسي، رئيس قطاع التسويق.

وقالت منى العامري إن توقيع هذه المذكرة يعد بداية تعاون وشراكة مع مجلس الأعمال الكويتي، وبداية الانطلاق نحو آفاق واسعة من العمل المشترك، مضيفة أن لجنة بطاقة إسعاد تتطلع إلى تعزيز حضورها ليس في دولة الكويت فحسب، بل في كل دول مجلس التعاون الخليجي.