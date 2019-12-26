«إقامة دبي» تقدم خدماتها للمتعاملين في مجموعة تيكوم

المصدر: دبي - البيان

أبرمت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي اتفاقية شراكة مع مجموعة تيكوم، من خلال تقديم خدمات الإدارة للمتعاملين في المجموعة، بهدف ضمان تحقيق متطلبات معايير التميز وفقاً لتوجهات الحكومة الرشيدة، وتبادل المعرفة والخبرات والتجارب المؤسسية على كل المستويات.

وذلك للمساهمة في رفع عجلة التقدم ومد جسور التعاون والتواصل والتنسيق بين الطرفين لما يخدم الصالح العام، وبناء أسس التعاون بين الطرفين، كما تهدف أيضاً إلى ضمان تطوير تجربة المتعاملين لتواكب الثورة الرقمية وتوفير المتطلبات المتنامية للأعمال في الصناعات المبنية على المعرفة والابتكار.

أبرم الاتفاقية كلٌّ من اللواء محمد أحمد المرّي مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب، ومالك آل مالك الرئيس التنفيذي لمجموعة تيكوم، بحضور عدد من المسؤولين من كلا الطرفين.

دعم العلاقات

وقال اللواء محمد أحمد المري مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي: «يأتي هذا التعاون انطلاقاً من حرصنا على دعم علاقات الشراكة واستمراريتها، إذ إن تنفيذ مثل هذه الشراكات الاستراتيجية يصب تجاه تحقيق رؤية القيادة الرشيدة في تطوير اقتصاد دبي وتحويله إلى اقتصاد قائم على المعرفة والابتكار».

مضيفاً أن إقامة دبي ستقدم باقة متعددة من الخدمات للمتعاملين في مجموعة تيكوم بهدف دعم وتنمية بيئة ريادة الأعمال في الإمارة، وذلك لتعزيز مكانة الإمارة كوجهة استثمارية أولى للشركات والمواهب إقليمياً.

وقال اللواء المري: «تسعى إقامة دبي إلى تقديم خدماتها الذكية لأفراد المجتمع والشركات بما يحقق تطلعات القيادة الرشيدة في تحقيق السعادة لأفراد المجتمع وتقديم خدمات سهلة وميسرة، وذلك بالتعاون مع كل الجهات والمؤسسات في دبي».

موضحاً أن التعاون مع مجموعة تيكوم أتاح الفرصة لتقديم خدمات الإدارة في مركز الخدمات الذكية التابع لمجموعة تيكوم، وبالتنسيق مع سلطة دبي للتطوير، باعتبارها الجهة التنظيمية المسؤولة عن ترخيص الشركات في مجمعات تيكوم.

وأكد اللواء المري أن إقامة دبي حريصة كل الحرص على استمرارية تقديم خدماتها في مختلف القطاعات مع مختلف الدوائر والمؤسسات في الإمارة للعمل سوياً لتنظيم وتسريع عملية النمو والتطور الذي يشهده القطاع الاقتصادي في دبي، معرباً عن تقديره لمجموعة تيكوم لاستضافتها خدمات إقامة دبي في منشآتها.

وجهة عالمية

من جانبه، قال مالك آل مالك، الرئيس التنفيذي لمجموعة تيكوم: «تتميز إمارة دبي عالمياً بما توفره من بنية تحتية متطورة وبيئة ميسرة لمزاولة الأعمال، ما رفع مكانتها كوجهة عالمية للمستثمرين ورواد الأعمال وأصحاب المشاريع الطموحة والمبتكرة.