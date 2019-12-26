شرطة دبي تناقش الممارسات العالمية والأساليب الجديدة في التدريب

المصدر: دبي - البيان

نظمت القيادة العامة لشرطة دبي ممثلة بالإدارة العامة للتدريب «ملتقى مدربي الشرطة»، بمشاركة أكثر من 270 مدرباً متخصصاً من شرطة دبي، وخبراء ومدربين من مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي، والشرطة الكندية، وشرطة فلوريدا.

وذلك برعاية اللواء عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، وبحضور اللواء الأستاذ الدكتور محمد أحمد بن فهد، مساعد القائد العام لشؤون الأكاديمية والتدريب، والعقيد أحمد محمد مرداس، نائب مدير الإدارة العامة للتدريب.

وناقش الملتقى الذي عقد في نادي الضباط بالقرهود، العديد من المواضيع، منها إنجازات التدريب في شرطة دبي، واستراتيجية شرطة دبي للتدريب، وأسس نجاح المدربين والعملية التدريبية، والتجارب والممارسات العالمية والأساليب الجديدة والحديثة في التدريب.

ركيزة

وقال اللواء الأستاذ الدكتور محمد أحمد بن فهد، إن القيادة العامة لشرطة دبي، تؤمن بأن الركيزة الأساسية، التي تعتمد عليها المؤسسة في مسيرتها التطويرية، هي المورد البشري ذو الكفاءة العالية، وأن عملية التدريب والتأهيل تلعب دوراً أساسياً في رفع مستوى الأداء للموظفين، ومن هنا تأتي أهمية التدريب في شرطة دبي أولوية يتم العناية بها بشكل مستمر.

الجائزة

واختتمت فعاليات الملتقى بتكريم الفائزين في «جائزة أفضل مدرب في مجال الاختصاص»، حيث حصل الوكيل خالد إبراهيم بو شرين، على جائزة أفضل مدرب في مجال الاختصاص «سوات، والرماية»، وحصل العريف محمود نظام عيد، على جائزة أفضل مدرب على مستوى الإدارة، وجميعهم من الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ.

كما شهد الملتقى سحوبات لجوائز وهدايا للمدربين، وتكريم للمتحدثين الذين أسهموا في إنجاح الملتقى.