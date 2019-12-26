تدشين منظومة المراقبة الشرطية الإلكترونية بأم القيوين

المصدر: أم القيوين - البيان

دشنت القيادة العامة لشرطة أم القيوين وبالشراكة مع الجهات المعنية منظومة المراقبة الشرطية الإلكترونية ضمن الخطة الوطنية لتطبيقها على مستوى الدولة، وتأتي هذه الخطوة الريادية لتعزز من الخدمات الذكية المقدمة ولتدعم مسيرة التحول الذكي انسجاماً مع توجيهات حكومة الإمارات الساعية لتحسين جودة الحياة في المجتمع الإماراتي.

وجاء التدشين في حفل حضره العميد الدكتور سالم أحمد المزروعي قائد عام شرطة أم القيوين بالإنـابة، والعقيد الدكتور عبدالعزيز الشامسي مدير إدارة الرعاية والمتابعة الشرطية الاتحادية، والعقيد طلال رشيـد الخرجي مدير إدارة العمليات بالإنابة.

تعزيز

وتعد المنظومة التي تم تطبيقها مبادرة ضمن سعي دولة الإمارات لتعزيز ريادتها وتصدرها للمؤشرات الدولية في كافة المجالات، حيث تستثمر أفضل التقنيات الحديثة لتحقيق الأهداف الاستراتيجية المرتبطة بالتماسك والاستقرار المجتمعي وتحقيقاً لهدف وزارة الداخلية المتمثل بتعزيز رضا الجمهور عن الخدمات المقدمة.