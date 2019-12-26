شرطة أبوظبي تؤكد جاهزيتها لمهرجان ليوا الدولي

المصدر: أبوظبي - البيان

أكدت شرطة أبوظبي جاهزيتها لمهرجان ليوا الدولي 2020 - تل مرعب الذي تنطلق فعالياته اليوم، حاثة الجمهور على الالتزام بشروط السلامة.

وقال العقيد حمدان سيف المنصوري، مدير مديرية شرطة منطقة الظفرة بقطاع الأمن الجنائي إن شرطة أبوظبي حريصة على توفير أعلى معايير السلامة والأمان في تأمين موقع المهرجان وتقديم خدمات متكاملة للجمهور.

وحث المشاركين والزوار على الالتزام بالأنظمة المرورية والتعاون مع الشرطة وتجنب ارتكاب التصرفات الخاطئة أو المسيئة، والاحتفال بهذا المهرجان بطريقة سليمة.

ويُعدّ مهرجان ليوا الدولي 2020 حدثاً عالمياً بما يقدمه من فعاليات متنوعة ومسابقات شيقة وبطولات دولية يجذب إليه عشاق التحدي والمغامرة من داخل الدولة وخارجها.