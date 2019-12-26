«علماء الإمارات» يستعرض خطط الاستعداد للخمسين

المصدر: دبي - البيان

استعرض مجلس علماء الإمارات خلال اجتماعه برئاسة معالي سارة بنت يوسف الأميري وزيرة الدولة للعلوم المتقدمة رئيسة المجلس، الإنجازات العلمية للدولة خلال عام 2019، وخطط عام الاستعداد للخمسين، وناقش مستجدات مبادراته وأعماله الهادفة لدعم المجتمع العلمي في الدولة. وأكدت معالي سارة الأميري:

«أن المجلس سيعمل في إطار عام الاستعداد للخمسين الذي أعلنه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، على مواءمة مشاريع القوانين الاتحادية والمحلية في إطار البحث العلمي.

ورسم ملامح الخطوات المقبلة لتعزيز قطاع العلوم والتكنولوجيا في الدولة».

وقالت معاليها: «إن مجلس علماء الإمارات سيعمل في إطار الجهود لدعم توجهات الدولة في استقطاب العقول والمواهب التخصصية، على استحداث تصنيفات جديدة لبرنامج تأشيرة الإقامة الذهبية، وتطوير مجالات جديدة للبحث العلمي من خلال تحديد أولويات البحث العلمي في الدولة حسب الأولويات الوطنية والخطط الاستراتيجية والتشغيلية بما ينسجم مع توجهات وأهداف مئوية الإمارات 2071».

وشارك في الاجتماع أعضاء المجلس الدكتور عارف سلطان الحمادي مدير ونائب الرئيس التنفيذي لجامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا، والأستاذ الدكتور غالب علي الحضرمي البريكي نائب مدير جامعة الإمارات العربية المتحدة للشؤون الأكاديمية، والدكتور علوي الشيخ علي عميد كلية الطب وأستاذ طب القلب والشرايين في جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية.

والدكتور علي حسين أحمد الزرعوني نائب الرئيس التنفيذي في شركة الإمارات العالمية للألمنيوم، والأستاذ الدكتور سهام الدين كلداري مدير عام معهد البحوث العلمية في جامعة نيويورك أبوظبي، والدكتورة حبيبة الصفار مدير مركز أبحاث التكنولوجيا الحيوية في جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا، ومريم راشد الشامسي مدير إدارة علوم الفضاء في مركز محمد بن راشد للفضاء.

مؤتمر بحثي

وبحث مجلس علماء الإمارات خلال اجتماعه فكرة تنظيم المؤتمر البحثي متعدد التخصصات، والتي جاءت ضمن مخرجات الاجتماع السنوي لمجمع محمد بن راشد للعلماء، الذي اقترح العمل على إطلاق أول قمة للعلوم والتكنولوجيا متعددة التخصصات في الدولة، ليجمع العلماء والمختصين ويناقش آخر تطورات البحث العلمي في شتى المجالات، بهدف إبراز دور البحث العلمي في مسيرة التنمية.

بالإضافة إلى خلق منصة لتبادل الخبرات وإبرام الشراكات لتحويل مخرجات الأبحاث إلى تطبيقات يستفيد منها المجتمع ويزيد من نمو الاقتصاد. وناقش المجلس مشاريع مواءمة القوانين على المستويين الاتحادي والمحلي في إطار البحث العلمي، والخطوات المقبلة في هذا المجال.

والتي تتضمن مشروع أخلاقيات البحوث الطبية والسلوكية، الهادف لتنظيم أنشطة البحث الطبي والسلوكي وحماية المشاركين فيها.

واقع برامج الجينوم

واستعرض المجلس واقع برامج الجينوم في الدولة وفرص تعزيز تضافر الجهود على المستويات الاتحادية والمحلية والأكاديمية والقطاع الخاص، لبناء مرجع جيني آمن وموحد للسكان لتمكين الطب الدقيق، ما يسهم في تطوير نظم العلاج التقليدية، ويدعم الجهود لتحويل تركيز العلاج من رد الفعل إلى الوقاية وتحسين الكشف عن المرض واستباق تطوره.

وناقش المجلس أهمية التعاون الدولي وتبادل البيانات البحثية وقام بالاطلاع على القوانين الاتحادية التي تؤثر على سير وتبادل هذه الأبحاث.

وقام أيضاً ببحث سبل دعم توجهات الدولة في تطوير اقتصاد معرفي متنوع من خلال تطوير دعائم معرفية منتجة كبيئة بحثية فعّالة وتعليم عالٍ متقدم، وناقش الحلول المقترحة لتحدي السماح بمشاركة البيانات الصحية في البحوث الدولية، من حيث الاستثناءات والقواعد الإرشادية واتفاقيات حماية البيانات.

تحديات

وتطرق المجتمعون إلى تحديات البحث العلمي في الجامعات وسبل ترتيب أولوياتها، بالتركيز على المجالات القابلة للتسويق والتطوير التجاري، والتي تلبي التحديات الوطنية لدولة الإمارات، بما يضمن بناء قاعدة علمية وطنية قوية تعزز إمكانات الإمارات في توليد المعرفة، وترتقي بتنافسية البحث والتطوير في الدولة عالمياً.

مراجعة

وراجع المجلس قائمة المرشحين للمرحلة الأخيرة لميدالية محمد بن راشد للتميز العلمي، وتم اعتماد تشكيل لجنة تضم معالي سارة الأميري وزيرة الدولة للعلوم المتقدمة، والدكتور عارف سلطان الحمادي مدير ونائب الرئيس التنفيذي لجامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا.

والدكتور غالب الحضرمي نائب ومدير جامعة الإمارات العربية المتحدة للشؤون الأكاديمية، وذلك لمقابلة المرشحين للمرحلة الأخيرة واختيار الفائزين بالميدالية في دورتها الثالثة.

حلول

يهدف مجلس علماء الإمارات إلى تمكين العلماء والخبراء من إيجاد حلول علمية لمواجهة التحديات المستقبلية، وتهيئة بيئة محفزة للبحث العلمي من خلال مراجعة واقتراح سياسات واستراتيجيات لتحقيق التنمية المستدامة في الدولة، وتعزيز ثقافة العلوم والبحث والتطوير لدعم الاقتصاد المعرفي.