«اقتصادية الشارقة» تنفذ إخلاءً وهمياً بالتعاون مع الشرطة

المصدر: الشارقة - البيان

نفذت دائرة التنمية الاقتصادية، بالتعاون مع القيادة العامة لشرطة الشارقة، والإدارة العامة للدفاع المدني في الشارقة، تجربة ناجحة لعملية إخلاء وهمي لاندلاع حريق بمبنى الدائرة الرئيسي في الشارقة.

وذلك للتأكد من التزام موظفيها بتطبيقهم شروط ومعايير السلامة والوقاية اللازمة في مباني الدائرة.

تهدف عملية الإخلاء للتأكد من مدى استجابة وكفاءة اللجان والفرق التي شكلت في الدائرة لتنفيذ المهام الموكلة إليها، ومدى تفاعل الموظفين معها، وتمكنت الفرق المشاركة في عملية الإخلاء من إنجاز التجربة بنجاح، وتم إخلاء المبنى الذي يتألف من الطوابق الأرضي والأول والثاني من جميع الموظفين والمتعاملين.