مؤسسة الأوقاف وشؤون القُصّر توفد 40 من أبنائها للعمرة

المصدر: دبي - البيان

نظّمت مؤسسة الأوقاف وشؤون القصّر في دبي رحلة عمرة لأكثر من 40 من القصّر، وذلك انسجاماً مع المبادرات التي تنظمها المؤسسة لرعاية الأطفال الأيتام وتماشياً مع حرص قيادة الدولة على تعزيز القيم الوطنية والإنسانية الأصيلة والراسخة في مجتمع الإمارات والقائمة على مكارم الأخلاق والبر والتسامح.

وتندرج المبادرة ضمن الخطة السنوية لمؤسسة الأوقاف وشؤون القصّر، التي تنظم للعام الـ 11 على التوالي رحلات لأداء مناسك العمرة، بإشراف قسم الرعاية والتأهيل في المؤسسة، وتحت شعار «براً بوالدتي»، من أجل تعزيز مشاعر الوفاء والبر لدى الأطفال تجاه أمهاتهم والأمهات الحاضنات.