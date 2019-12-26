979 مشاركاً في الاختبارات التمهيدية لجائزة رأس الخيمة للقرآن الكريم

المصدر: رأس الخيمة ـ البيان

انطلقت مسابقات جائزة رأس الخيمة للقرآن الكريم في دورتها العشرين، بمشاركة 979 متسابقاً ومتسابقة من مختلف الجنسيات والفئات في المسابقات المتنوعة بالجائزة.

والتي أقيمت بمركز بيت السركال في الظيت الجنوبي على مدار 4 أيام في الفترتين الصباحية والمسائية، بهدف تعزيز الوسطية وقيم الإسلام السمحة والقيم الوطنية، وربط أفراد المجتمع بكتاب الله والسنة النبوية، ونشر السعادة والتسامح.

وأكد الشيخ صقر بن خالد القاسمي رئيس مجلس إدارة مؤسسة رأس الخيمة للقرآن الكريم، أن تنظيم هذه الجائزة القرآنية وتألقها يأتي بفضل جهود حكومة دولة الإمارات وبرعاية صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة.

ومتابعة سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة، وتهدف هذه الجائزة المباركة إلى خدمة القرآن الكريم وتعزيز التنافس في حفظه وحسن تلاوته، وتنمية المواهب والطاقات الإيجابية وغرس روح الإبداع عبر المسابقات المتنوعة، والتي تعود بالفائدة والنفع على المجتمع الإماراتي.

وأوضح أحمد محمد الشحي مدير عام مؤسسة رأس الخيمة للقرآن الكريم، تنظم الجائزة بشكل متكامل من فريق عمل يسعى إلى تحقيق التميز والتألق في الاختبارات التمهيدية، والاهتمام بالمتسابق منذ بداية دخوله إلى مقر الاختبار وحتى مغادرته.

حيث يتم استقبال المشاركين وأولياء الأمور بكل ترحاب وتسليمهم أرقام الانتظار وتوفير البيئة المناسبة لهم في قاعات الانتظار بتوزيع منظم وتوفير المصاحف للمراجعة وبروشورات الجائزة، وحسن تقسيم الوقت بين كل متسابق وآخر، وتقديم الضيافة الكريمة للجميع، ويقوم فريق العمل بتوزيع المهام وتخصيص أفراد لتنظيم حركة المشاركين في المكان، كما تعتني لجنة التحكيم بالمشاركين وتستقبلهم بكل ترحاب وتشجعهم لإبراز مواهبهم بكل راحة وتميز.

وقال أحمد إبراهيم سبيعان أمين عام جائزة رأس الخيمة للقرآن الكريم رئيس اللجنة العليا المنظمة لها: شهدت الاختبارات تنافس 979 متنافساً ومتنافسة من مختلف الجنسيات، حيث تنافس 444 من فئة الذكور على الاختبارات التمهيدية بأكمل وجه.

وستبدأ الأربعاء القادم اختبارات الإناث بواقع 535 مشاركة، وستستمر لغاية 3 أيام، وسيتم اختبار المشاركات في 6 لجان تحكيم من أصحاب الخبرات والكفاءات والحرفية، وسيتم الاختبار في الفترتين الصباحية والمسائية، متمنين للجميع التوفيق والتألق.